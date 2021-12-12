الغانم: زيارة ولي العهد السعودي لبنة مهمة في صرح علاقاتنا

وطن النهار

أشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بنتائج زيارة سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للكويت معتبرا انها «لبنة جديدة مهمة في صرح العلاقات التاريخية بين السعودية والكويت».

وقال الغانم في تصريح صحافي ان زيارة الامير محمد بن سلمان لبلده الثاني الكويت ضمن جولته الخليجية مهمة جدا لأنها تأتي في توقيت مهم وفي ظل ظروف إقليمية تحتاج فيها دول مجلس التعاون الخليجي لأقصى درجات التعاون والتنسيق بينها.

وأشاد بالبيان الكويتي السعودي المشترك الذي صدر في ختام الزيارة وتناول جوانب التعاون والتنسيق الثنائي في العديد من المجالات اضافة الى المواقف المشتركة ازاء العديد من الملفات الاقليمية ومنها القضية الفلسطينية واليمن وسورية والعراق ولبنان وليبيا والسودان وغيرها من الملفات.

وقال ان قيام سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد وبمعية سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمنح الأمير محمد بن سلمان قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت ما هو إلا دلالة على مكانة الأمير محمد بن سلمان لدى القيادة السياسية والشعب الكويتي.

واختتم الغانم تصريحه قائلا «نسأل الله جلت قدرته ان يسدد خطى القيادات السياسية في الكويت والسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي لكل ما فيه خير وازدهار ورفاه شعوبنا انه سميع مجيب».

