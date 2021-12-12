الصقر: زيارة الأمير محمد بن سلمان دفعة كبيرة للتعاون

وطن النهار

قال رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر، إن زيارة ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان الى الكويت تعطي دفعة كبيرة وتفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين.

جاء ذلك في تصريح للصحافيين عقب انتهاء الملتقى الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الكويت بمناسبة زيارة رئيس مجلس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان وذلك بهدف التعاون وبحث فرص الاستثمار والتجارة بين البلدين لاسيما بمجالات الطاقة وصناعة البتروكيماويات والعقارات والمشاريع الانمائية الكبرى.

وقال الصقر إن ما تشهده المملكة العربية السعودية من تطور متسارع في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية «يعد مفخرة» متمنيا ان تتكامل جهود التنمية التي تقوم بها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال تبادل الخبرات والتعاون والزيارات الثنائية التي تكشف الفرص لدى كل دولة بحيث يصبح الخليج العربي كتلة اقتصادية مؤثرة.

وأضاف ان وفدا من غرفة تجارة وصناعة الكويت يتكون من شخصيات تجارية تمثل القطاع الخاص سيزور السعودية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية واكتشاف الفرص الكامنة في الاقتصاد السعودي والتي يمكن لرؤوس الاموال الكويتية الاستثمار فيها.

ووصف الصقر، لقاء وفد اتحاد الغرف التجارية السعودية بأنها أحد اللقاءات التي تفرضها العاطفة ويفرح بها القلب، والتي تمليها المصلحة ويدعو لها العقل،معربا عن تفاؤله بهذا الاجتماع الذي يأتي على منصة راسخة من وحدة التاريخ والعقيدة واللغة، منطلقين إلى أفق أرحب من وحدة المستقبل والمصالح والتحديات والفرص،داعيا إلى ضرورة إحياء اللجنة السعودية الكويتية التي تشكلت عام 2006، وذلك لبحث معوقات التعاون بين الدولتين على أسس الحقائق والتطورات والمصالح المشتركة.

وأوضح الصقر أن كل الشعب الكويتي بما فيه القطاع الخاص الكويتي وقف خلف سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بالترحيب بضيفه وضيف الكويت الكبير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، ويشاركه في التطلع إلى زيارة أطول، تتيح للكويت فرصة أوسع لتأكيد تمسكها بالوفاء والعرفان، لمن تمسكوا بواجب الأخوة ومروءة الإخوان.

وقال إن غرفة تجارة وصناعة الكويت تسجل للضيف الكبير حرصه على إبراز البعد الاقتصادي لزيارته، وتشكر لسموه اختيار اتحاد الغرف التجارية السعودية بالذات للعمل على تحريك هذا البعد، تأكيدا وتكريسا لدور القطاع الخاص، علما أن الاتحاد والغرفة يحرصان كل الحرص على أن تأتي جهودهما متسقة ومتكاملة مع جهود دولتيهما الرامية إلى توثيق التعاون في سبيل اقتصاد مستدام».

ولفت الصقر الى ان غرفة تجارة وصناعة الكويت تعتقد أن التجربة السعودية الحديثة في الانفتاح الشجاع على التقدم والعلم ورياح العصر، ليست شأنا سعوديا فقط، بل ستكون لها انعكاساتها الايجابية على المنطقة العربية عموما، وعلى إقليمنا الخليجي بوجه خاص، وفي ميادين الفكر والاقتصاد والاجتماع على حد سواء.

وأعرب الصقر عن تقديره وفخره بنجاحات وإنجازات مجلس التعاون الخليجي، مضيفا بقوله: «بقدر ما ندرك أن الشوط إلى تحقيق طموحاتنا ما يزال طويلا، فإنه ليس من المقبول أن يكون انفتاحنا على الغير أسرع من خطى تكاملنا مع بعضنا بعضا، وليس من المنطق أن تكون العوائق الادارية والاجرائية التي تعوق تبادلنا التجاري وتعاوننا الاستثماري أقوى من إدارتنا الصادقة، وأقوى من إمكاناتنا الكبيرة».

تعاون اقتصادي

وأفاد اننا نركز دائما على العلاقة المتبادلة والوثيقة بين تعاوننا الاقتصادي وأمننا الوطني والخارجي، فقد أثبتت جائحة «كوفيد- 19»، كما أكدت قضايا البيئة والتنمية الخضراء أنه من العبث الحديث عن تحصين صحة وبيئة أي من دولنا وأمنها الغذائي واللوجستي بمنأى عن أي واحدة من دول المنطقة.

واختتم قائلا إن المملكة العربية السعودية والكويت تعملان على تحقيق رؤيتين اقتصاديتين، تقومان بشكل أساس على تخفيف الاعتماد على النفط، وتوسيع القاعدة الانتاجية، وتعزيز دور القطاع الخاص في إطار المنافسة والعدل، وبناء اقتصاد مستدام يعيش عصره ويبني مستقبله، وينفتح على التقدم العلمي والابداع، ولأننا نعتقد أن الرؤى التنموية لكل دول مجلس التعاون الخليجي يجب أن تكون واضحة ومفتوحة لمساهمات كل مواطني هذه الدول، فإننا نجد من المناسب انتهاء هذا اللقاء للتعريف بأهم منطلقات ومشاريع الرؤيتين، ولعرض آخر مستجدات تطوير وتحسين بيئة الاعمال في البلدين الشقيقين.

تبادل تجاري

من جانبه قال رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان إن حجم التبادل التجاري بين الكويت والمملكة خلال العام 2020 بلغ 7.7 مليارات ريال.

واضاف، إن الملتقى المشترك للاعمال يأتي في ظل كل ما يربط البلدين من أواصر الدين والاخوة والجوار ووحدة المصير، إلى جانب ما يجمع البلدين من أهداف وطموحات لتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والوصول بها إلى التكامل التام بدعم من قيادة البلدين الرشيدتين، ودعما من أصحاب الاعمال والشعبين الشقيقين.

وبين أن انعقاد المؤتمر يأتي كذلك في ظل توجه مبارك انطلق بقوة في البلدين من أجل التنسيق المستمر وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة لقطاعي الاعمال في البلدين الشقيقين.

وأعرب العجلان عن اعتزازه بالمشاركة في فعاليات ملتقى الاعمال السعودي - الكويتي، الذي يتمحور حول تطوير العلاقات الاقتصادية التي تأتي انطلاقا من القناعة الراسخة بأهمية التكامل الاقتصادي في الاطار الخليجي المشترك.

وقال انتهز هذه المناسبة لأرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت، على كامل الدعم الكريم الذي يجسد الرغبة القوية من كلا البلدين لتطوير العلاقات وتنويعها في مختلف المجالات المستهدفة ذات المصالح المشتركة، حيث تلتقي الرؤية بالارادة والطموح بالإنجاز وتتولد الفرص وتتعدد العوائد من الاستثمار.

تنسيق مستمر

وأشار العجلان إلى أن العام الحالي شهد وثبة نوعية من مستوى التنسيق والتشاور من خلال تفعيل مجلس التنسيق السعودي الكويتي الذي عقد اجتماعه الاول بالسعودية في يوليو 2021 منطلقا بحزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها في مجالات متعددة من بينها تشجيع الاستثمار المباشر والتقييس للمواصفات والجودة، مضيفا أنه من هنا تأتي أهمية الحراك والتفاعل السريع من خلال هذا الملتقى للخروج بنتائج عملية وتوصيات واضحة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسريع وتيرة الجهود الجارية في تنمية العلاقات التجارية وتنويع الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص في المشاريع التي تحقق رؤيتي التنمية في البلدين الشقيقين، واللتين تركزان على الابتكار والتنافسية والمحتوى المحلي والكفاءة والاستدامة البيئية.

تكامل للجهود

بدوره تحدث الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي، حيث قال إن رؤية القادة في دول مجلس التعاون أوجدت تكاملاً بين جهود القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في الخليج، وأدت إلى تقاطع المصالح بين جميع الأطراف.

وأضاف: نعاني من ضعف الإنتاجية في القطاع الحكومي، ما أدى إلى إطلاق رؤية 2035 لتعزيز حضور القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال في الدولة، متابعا: لدينا في الكويت شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمواطن وأول ثمارها مشروع شمال الزور.

وأشار مهدي إلى ان «120 بليون دولار قيمة المشاريع الاستراتيجية في القطاعات الاقتصادية منذ 2010 وحتى اليوم».

نتطلع للتعاون

من جانبه، استعرض نائب الرئيس التنفيذي في شركة «أكواباور» السعودية إياد بن محمد العمري فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة والمياه في السعودية.

وأضاف: نتطلع للعمل في الكويت في مشاريع شمال الزور... ونطالب بتسريع وتيرة الاجراءات وتوضيحها في الدولة لمساعدتنا في الاستثمار بالدولة

كيان واحد

فيما قال رئيس مجلس إدارة شركة المبدع للكيماويات المتخصصة ناصر الهاجري إن دول المنطقة تبيع مواد البتروكيماويات الخام بنحو 800 دولار وتعيد استيرادها بمواد مصنّعة بنحو 3600 دولار.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية العقارية في اتحاد الغرف السعودية محمد بن عبدالله المرشد انه لا وجود للسعودية بدون الكويت.. ولا وجود للكويت بدون السعودية.

وشهد الملتقى استعراضا سريعا لمناخ الاستثمار في الكويت، وذلك من خلال ورقتي عمل قدمها كل من المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر، والامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي.

كما شهد الملتقى كذلك عروضا اقتصادية قدمها الجانب السعودي، حيث قدم نائب الرئيس التنفيذي لشركة أكواباور إياد العمري ورقة تدور حول فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة والمياه، وورقة أخرى حول التكامل الخليجي في مجال الصناعات الكيميائية قدمها ناصر بن سعيد الهاجري رئيس مجلس المديرين والرئيس التنفيذي لشركة ناصر الهاجري، إلى جانب عرض تقديمي حول الاستراتيجية الوطنية للعقار وفرص الاستثمار العقاري ولمحة عن اللجنة الوطنية العقارية بالمملكة قدمها محمد المرشد رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية.

اتفاقية تفاهم

قال نواف البغيلي رئيس مجلس ادارة شركة الجابر التجارية والشركات الزميله والتابعة لها أنه تم توقيع مذكرة تفاهم شركةً الفوزاني القابضة وذلك على هامش ملتقى أصحاب الاعمال الكويتي - السعودي.

وأكد البغيلي أنه تم الاتفاق على تطوير المجالات التجارية بين الشركتين والتعاون المشترك بالاشراف ومتابعة المشاريع المستقبلية المشتركة لاسيما وان هناك فرصًا للاستثمار والتطوير العقاري والاقتصادي

وبين أن شركة الجابر ستقوم بتقديم الخدمات الطبية والتعليمية واللوجيستية والعقارية والتجارية بالإضافة الى خدمات الطيران لافتا الى ان توقيع مثل هذه العقود ستعطي دفعة قوية للتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

