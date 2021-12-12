«ما بعد العُلا».. «الخليجي» يعبر التعاون إلى الاتحاد

وطن النهار

تستعد دول مجلس التعاون الخليجي لعقد القمة الخليجية في 14 ديسمبر الحالي، والتي تتزامن مع تغيرات مفصلية قد تشهدها المنطقة، خاصة بعد استئناف مفاوضات الملف النووي مع إيران، وتراجع الثقة بالموقف الأميركي والتزامه بأمن المنطقة.

وكشفت مصادر دبلوماسية خليجية مؤخراً، أن القمة المقبلة ستناقش مفاوضات فيينا المتعلقة بالاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى، واستمرار التدخلات الإيرانية في دول المنطقة ودعمها للميليشيات. كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن تلك المصادر قولها إن القمة ستناقش أيضاً أزمات اليمن والعراق وسورية وليبيا والقضية الفلسطينية، والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بما يحقق مصالح دول المجلس.

وبحسب المصادر فإن قمة الرياض تؤكد ضرورة أن تشتمل أية عملية تفاوضية مع إيران على معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، وضمن ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وبرنامجها النووي.

قمة مفصلية

ويجمع المراقبون على أن هذه القمة ذات أهمية خاصة؛ لكونها أول قمة بعد المصالحة الخليجية ولأنها تتزامن مع ظروف سياسية وأمنية دقيقة تمر بها المنطقة.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن «القمة ستبحث أيضاً الخطوات التي تم إنجازها على صعيد تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين دول المجلس الست، عبر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون، لتحقيق التكامل العسكري المشترك والأمن الجماعي لدول المجلس».

وأوضحت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية أن الأمين العام للمجلس نايف الحجرف، سيعرض أمام قادة الدول الست البنود التي تم تنفيذها على صعيد رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز وجهود الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وهو المقترح الذي دعا إليه العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز.

كما ينتظر أن تتناول القمة المرتقبة استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمقترحات لتذليل أية صعوبات تواجه التنفيذ ومتطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وتحقيق المواطَنة الاقتصادية الكاملة وبناء شبكة السكة الحديدية الخليجية ومنظومة الأمن الغذائي والمائي، وتشجيع المشاريع المشتركة، وتوطين الاستثمار الخليجي للوصول إلى الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.

تعاون خليجي

ومنذ انعقاد قمة العلا التاريخية التي شهدت المصالحة الخليجية، تحرص دول الخليج على تفعيل التعاون المشترك بينها، وبدء فصل جديد يقوم على تعاون أكبر داخل المجلس. وأفاد تقرير أعدّه منتدى الخليج الدولي، بأن دول مجلس التعاون الخليجي وخلال الأشهر العشرة الماضية، التزمت اتفاقياتها، مشيراً إلى القمة الخليجية الكبرى الثانية، «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» التي عُقدت بالرياض في أكتوبر الماضي، واستضافت شخصيات بارزة من كل من قطر ومن دول الخليج، ونتج عن المؤتمر صندوق بقيمة 10 مليارات دولار تم التعهد به بين دول الخليج لمكافحة تغير المناخ، ما يساعد على تعزيز مفهوم العلاقات الوثيقة بين دول المجلس.

وأوضح التقرير أن من نتائج القمة تولُّد رغبة خليجية حقيقية في تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون وفي المنطقة؛ لتقليص التوترات. علاوة على ذلك، كان عاما 2020 و2021 غير عاديين بالنسبة للخليج، نظراً إلى التحديات التي أوجدتها حقبة جائحة «كورونا» لدول مجلس التعاون الخليجي، وتبادل المسؤولون في المنطقة زيارات عالية المستوى لتعزيز العلاقات الخليجية لما فيه فائدة للمنطقة. ويرى أن «ازدياد نفوذ دول مجلس التعاون الخليجي بالآونة الأخيرة، في صراعات المنطقة، منحها أهمية إضافية في الشؤون الدولية». لذلك، وفق التقرير «من الأهمية بمكانٍ أن تظل دول مجلس التعاون الخليجي حذرة، حيث أثرت التغييرات المتسارعة بالمنطقة بشكل كبير في شؤونها الداخلية».

وشدد على ضرورة اهتمام دول الخليج بالعواقب قصيرة ومتوسطة المدى للانسحاب الأميركي المفاجئ الأحادي وغير المنسق من مناطق التوتر.

تعزيز المصالحة

ويعتقد المحلل السياسي جابر باقر، أن توقيت القمة الخليجية يسهم في تعزيز الموقف الخليجي والخروج بقرارات منسجمة ما بين دول مجلس التعاون، لاسيما بعد عودة المياه إلى مجاريها في المصالحة الخليجية الأخيرة بقمة العلا في يناير الماضي.

ويضيف إن «هناك سياسات جديدة قد تتبعها بعض الدول الخليجية مثل السعودية وقطر، في شأن علاقاتها».ويرى أن هناك قرارات جديدة ستعلن في القمة تتعلق بالوحدة الخليجية، كما أن هناك كثيراً من الأمور ستتم مناقشتها، خصوصاً فيما يخص موضوع جائحة «كورونا» وبما يخدم مصالح جميع دول المجلس. ويشير إلى أن بعض القوانين والاشتراطات الموجودة حالياً قد تُزال بعد القمة، مثل إلغاء شرط فحص الـ «بي سي آر» ما بين دول مجلس التعاون.

خصوصاً لمن أخذ الجرعتين أو الثلاث من لقاح «كورونا». ويختتم حديثه بتأكيد أن الشارع الخليجي ينظر إلى القمة الجديدة من حيث أهميتها؛ لكونها تعتبر قمة ما بعد المصالحة، أو قمة ما بعد عودة العلاقات الأخوية الخليجية.

التكامل الأمثل

وتزامنت التحضيرات للقمة مع جولة خليجية اجراها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ركز فيها على تثبيت الاستقرار الاقليمي كأحد اسس التنمية الاقتصادية.

واكد عدد من الشخصيات السعودية ان الجولة الخليجية لولي العهد السعودي في دول مجلس التعاون الخليجي تحمل ملفات عديدة منها الاقتصاد والأمن والاستثمار وتسعى لتعزيز اللحمة الخليجية وتوحيد المواقف.

وقال عضو مجلس الشورى السعودي فضل البوعينين في تصريح لـ «كونا» ان القيادة السعودية تحرص على تعزيز العمل الخليجي المشترك وتحقيق التكامل الأمثل بين دول مجلس التعاون لترسيخ أمن واستقرار المنطقة وتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الازدهار لدول المجلس. واضاف ان جولة ولي العهد تهدف إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك وتحقيق التكامل الأمثل في جميع المجالات وفي مقدمتها الجانبان الأمني والاقتصادي والتأكيد على أهمية اللقاءات الأخوية لتعزيز العلاقات المشتركة ومعالجة التحديات التي تواجهها المنطقة وتوحيد الرؤى حيال جميع الملفات بما يعزز من مسيرة مجلس التعاون.

واوضح أن «رؤية المملكة 2030» لا تركز على الاقتصاد المحلي فحسب بل تعمل على ايجاد روابط اقتصادية مع دول الجوار وفي مقدمتها الدول الخليجية، مشيرا الى حرص المملكة على إنشاء مجالس تنسيق بين دول الخليج ووضع أطر شاملة لتعزيز العلاقات الثنائية للدفع بالشراكات الاقتصادية إلى آفاق أرحب بما يلبي تطلعات القيادة ويحقق مصالح الشعوب.

ما بعد الجائحة

من جهته أشار رئيس اتحاد الصحافة الخليجية ورئيس مجلس إدارة هيئة الصحافيين السعوديين ورئيس تحرير صحيفة «الجزيرة» السعودية خالد المالك إلى أهمية زيارة الامير محمد بن سلمان في هذا التوقيت كونها تأتي بعد جائحة «كورونا» وما تركته من آثار اقتصادية وسياسية على مستوى العالم. وقال المالك إن أهمية الزيارة تكمن كذلك في كونها جاءت بعد المصالحة التي تمت بين دول المجلس بعد «اعلان العلا» وأنها ايضا تسبق القمة الخليجية.

من جانبه قال عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور ابراهيم النحاس إن جولة الامير محمد بن سلمان تهدف الى استمرار التنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات مبينا ان هذه الجولة تعزز العمل الخليجي المشترك بناء على المعطيات التي تواجهها المنطقة.

وأضاف النحاس أن الجولة تأتي ايضا استكمالا للمشاورات وتفعيل المجالس التنسيقية مع دول مجلس التعاون وتعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات التنموية والتحديثية والامنية ومكافحة الارهاب والتطرف.

توحيد الجهود

وذكر أن الجولة لدول الخليج ستتطرق إلى آلية معينة بهدف تعزيز مواجهة النظام الايراني الذي لا يزال يدعم التنظيمات والجماعات الارهابية والتدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون والدول العربية ما يتطلب توحيد جهود دول المجلس.

بدوره قال رئيس تحرير جريدة «البلاد» السعودية محمد الجهني إن الجولة الخليجية للأمير محمد بن سلمان تأتي لتعزيز اللحمة الخليجية وتحقيق العديد من الانجازات على المستويات الامنية والاقتصادية والاجتماعية، مشددا على أن المبادرات التي اطلقها الامير محمد تخدم المملكة والخليج والعالم العربي كاملا. وأضاف ان مجلس التعاون الخليجي له دور كبير في العمل على استقرار المنطقة مؤكدا ان مجلس التعاون استطاع التغلب على التحديات الكبيرة التي واجهته بحكمة قادته.

