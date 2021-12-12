الخبيزي: تفعيل دور الحوار بين الدول الآسيوية

وطن النهار

أكد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون آسيا السفير وليد الخبيزي عمق العلاقات الثنائية بين الكويت ومملكة تايلند الصديقة على جميع المستويات الرسمية والبرلمانية والشعبية، لافتا الى أن العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين نشأت في عام 1963، وستحتفل البلاد في العام القادم 2023 بالذكرى الـ60 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. كما أشاد الخبيزي في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته احتفال السفارة التايلندية بالعيد الوطني والذي أقيم مساء أمس الأول في بيت السدو، بمستوى التعاون القائم والجهود المبذولة من قبل حكومتي البلدين في مكافحة جائحة كورونا (کوفيد-19)، وتأييد جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التايلندية في سبيل الحد من انتشار وباء كورونا في العالم.

وأثنى على التعاون القائم بين البلدين فيما يخص حوار التعاون الاسيوي (ACD) من خلال التطلع إلي إمكانية تفعيل دور الحوار بين الدول الاسيوية، علما أن الكويت تحتضن المقر الرئيسي للأمانة العامة لحوار التعاون الاسيوي.

وأشار الخبيزي إلى زيارة المغفور له سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الى مملكة تايلند وذلك للمشاركة في مؤتمر القمة الثانية الحوار التعاون الآسيوي (ACD) في بانكوك بشهر أكتوبر 2016.

و أشاد الخبيزي بجهود الحكومة التايلندية لتسهيلاتها المقدمة للكويتيين الذين يقومون بزيارة تايلند للعلاج والسياحة حيث أنها تمنحهم التأشيرة عندالوصول (المطار)، مشيرا الى ان عدد الزوار إلى مملكة تايلند حوالي 70 ألف زائر سنويا.

وأعرب عن سعادته لتوقيع اتفاقية بشأن الاعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بين حكومتي الكويت ومملكة تايلند وذلك في نوفمبر الماضي من هذا العام في وزارة الخارجية بمملكة تايلند.

وفيما لفت الخبيزي إلى إعادة تشغيل الخطوط الجوية الكويتية لرحلاتها التجارية إلى بانكوك بواقع 4 رحلات أسبوعية، شدد على أن بانكوك تحظى بأهمية كبرى لدى الخطوط الجوية الكويتية وذلك نظرا لكثرة الاقبال عليها من المواطنين الكويتيين سواء للعلاج أو السياحة. وفيما كشف عن وجود عدد من الزيارات المتبادلة على صعيد قارة آسيا، قال الخبيزي «نحن ننتظر زيارة رئيس الوزراء الهندي المقررة أن تكون في الأسبوع الأول من يناير المقبل،لافتا الى التحضيرات لهذه الزيارة التي وصفها بـ«المهمة» حيث إن هناك علاقات قوية بين الكويت والهند.

وأضاف «هناك زيارات وجولات لوزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر الى الصين واليابان خلال العام القادم، مشيرا الى العلاقات القوية التي تربط بين الكويت والقارة الأسيوية.

ولفت إلى أن هناك العديد من المشاريع الدبلوماسية السياسية التي سيتم التحضير لها في القريب.

