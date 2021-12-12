سفارة تنزانيا نظَّمت معرضاً بمناسبة ذكرى استقلالها

وطن النهار

أشادت سفيرة تنزانيا لدى البلاد م. عائشة سالم أمور بالعلاقات التنزانية- الكويتية التي وصفتها بالتاريخية حيث تعود إلى القرن الـ15، مشيرة الى العديد من الروابط الثقافية التي تجمع البلدين الصديقين، خصوصا على طول المناطق الساحلية مثل زنجبار، مافيا، باجامويو، روفيجي ودار السلام وهذا ما يؤهل تنزانيا لتكون وجهة سياحية مميزة للكويتيين. واشارت أمور -في تصريحات للصحافيين على هامش معرض اسبوع تنزانيا في الكويت بمناسبة الذكرى الـ60 لاستقلال تنزانيا- إلى ان البلدين الصديقين يتمتعان بعلاقات ودية على مدار ما يقارب الـ9 سنوات، لافتة الى وجود 5 معاهدات تسير العلاقات الثنائية بين البلدين. وأضافت: وكنتيجة للعلاقات الثنائية المتميزة تم التوقيع على عدد من القروض مع الصندوق الكويتي للتنمية العربية في مجالات الري وامدادات المياه العذبة والطرق والقطاع الصحي، معربة عن تقديرها لدعم الحكومة الكويتية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تنزانيا. واكدت ان تتمتع بإمكانات سياحية هائلة وتنوع طبيعي وثقافي كبير، لافتة الى ان السائح الكويتي محل ترحيب في بلادها، مشيرة الى ان إجراءات اصدار التأشيرة السياحية للكويتيين تستغرق 3 ايام على الأكثر. وبالعودة إلى المناسبة اوضحت ان السفارة نظمت معرض تنزانيا في الكويت على مدار يومين «7- 8 ديسمبر الحالي» وذلك بمناسبة الذكرى الـ60 لاستقلال تنزانيا، مشيرة الى ان المعرض فرصة مواتية للاطلاع على المنتجات التنزانية والوجهات السياحية المميزة والفرص الاستثمارية المتاحة في بلادها.

