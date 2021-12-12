السفارة الإيطالية تحتفل بـ 60 عاماً على العلاقات مع الكويت

وطن النهار

تحتفل السفارة الإيطالية في الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر بالذكرى الستين على الاعتراف الإيطالي بالكويت (1961-2021)... إذ إن في كل يوم من أيام الأسبوع هناك فعاليات ومبادرات في قطاعات مختلفة، تهدف إلى التأكيد على أهمية وجودة هذه العلاقة الاستثنائية والمتميزة والتي نمت أقوى على مر السنين إلى أن وصلت إلى مستويات التميز الحالية، لاسيما أن العلاقة بين إيطاليا والكويت هي علاقة صداقة تم توطيدها من خلال الإرادة المشتركة للمساهمة في الاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين..صداقة تطورت على مر السنين، وعززها التقارب في اللحظات الصعبة، والتي هي دائمًا يُقاس فيها معنى الصداقة نفسها حقًا.

وقد كتب عن ذلك وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، في مقدمة مجلد خاص بـ «العلاقات الثنائية الإيطالية الكويتية» نشرته السفارة للمناسبة: «تسهم مجتمعاتنا المدنية بسخاء في هذه الديناميكيات المربحة، التي لم يفشل تضامنها وتقاربها المتبادل أبدًا. كان الأمر كذلك قبل ثلاثين عامًا بالنسبة لإيطاليا في تضامنها من أجل تحرير الكويت، وبالمثل، قدمت الكويت في عام 2020 دعمها ومساعدتها لإيطاليا التي تضررت قبل الكل وفي بداية الأمر أكثر من غيرها، خلال المرحلة الأكثر شدة من حالة طوارئ الوباء. نحن نتطلع بثقة كبيرة، بمشاعر الصداقة والاحترام، إلى مستقبلنا المشترك». وللاحتفال بهذه اللحظة المهمة من العلاقات الثنائية، ستقيم الفرقة الرباعية «كوارتيتّو إنداكو» حفلين موسيقيين يومي 11 و12 ديسمبر، الأولى تنظمها السفارة الإيطالية بالتعاون مع المجموعة المرأة الدولية (IWG) في مسرح مكتبة الكويت الوطنية، والثانية تنظمها السفارة على مسرح مركز اليرموك الثقافي.

من جانبه، أعرب السفير الإيطالي في الكويت، كارلو بالدوتشي، عن سعادته بهاتين الفعاليتين اللتين تمثلان من بين الأمور الأخرى إعادة فتح للبلاد وإحياء التقاليد الموسيقية الإيطالية العظيمة، مع مراعاة القواعد الصحية، بعد أشهر صعبة شهدها العالم بسبب الوباء وعمليات الإغلاق. وأضاف: «يسعدني أن يتم ذلك بالتعاون الوثيق مع أكاديمية كيجانا، والتي جاءت إلى الكويت مرتين مسبقاً -في نوفمبر 2019 وفي فبراير 2020- مع بيل كانتو والثنائي فيديريتشانو، فعاليات سجلت نجاحًا مهمًا للجمهور والنقاد، أود أن أشير إلى أن هاتين الحفلتين، بالإضافة إلى الاحتفال بذكرى مهمة في تاريخ العلاقات الثنائية، تفتتحان الموسم الموسيقي الإيطالي 2021-2022 في الكويت، الذي يتم تحديده حالياً من قِبلِ السفارة الإيطالية، والذي سيشهد العام المقبل ستة مواعيد ما بين فرق موسيقية وعازفين ومغنيين في الكويت».

