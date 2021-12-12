محطة ضخ الرقعي.. الأكبر في الشرق الأوسط

وطن النهار

تعتبر محطة ضخ الرقعي واحدة من أكبر محطات الضخ في الشرق الأوسط، بقدرة استيعابية 778 ألف متر مكعب يومياً، عمقها حوالي 33 متراً تحت الأرض مزودة بأعلى تقنيات وأجهزة ومعدات لنقل مياه الصرف الصحي من منطقة العاصمة الى محطة ضخ العارضية ومنها الى محطة الصليبية لتنقية المياه.

وتختص المحطة بضخ ورفع مياه المجاري، وتخدم محافظتي العاصمة والفروانية، كما انها تستقبل المياه من محافظة العاصمة والفروانية، وعقب ذلك يتم تجميع هذه المياه ليتم ضخها في محافظة العارضية، ومن ثم تضخ لمحطات التنقية.

وتنقسم محطة الرقعي الى قسمين، الأول ضخ المياه وتجميعها والآخر معالجة الغازات، حيث تستقبل الغازات التي تتم معالجتها على مرحلتين عبر المرشات والفلاتر الكربونية، فيما تمر المياه عبر ثلاث مراحل، المرحلة الاولى يتم من خلالها ازالة الجزئيات الكبيرة ومن ثم الصغيرة ومن ثم ترسيب الاتربة لتضخ الى المحطات، ويستمر العمل في هذه المحطة على مدار الاسبوع، بالإضافة إلى أعمال الاشراف على سير العمل كالاعمال التشغيلية واعمال الصيانة والمتابعة مع المقاول.

وتمر المياه التي يتم نقلها الى محطات التنقية في الكويت عبر مراحل متعددة وفي المرحلة الاخيرة يتم تعقيمها بمادة الكلور السائل او الاشعة فوق البنفسجية للتأكد من القضاء على اي بكتيريا او فيروس، خاصة وأنّ المحطة تستقبل حالياً 420 الف متر مكعب من المياه المعالجة يومياً.

وأكدت وزارة الاشغال حرصها على تنفيذ جميع مشاريع تطوير وتأهيل منظومة محطات المعالجة والتنقية والضخ، والمشاريع الجديدة بهذا الشأن، لتحقيق الاستفادة القصوى من مياه الصرف المعالجة ثلاثياً ورباعياً، حيث يمكن استخدام المياه الرباعية للانتاج الزراعي والمياه الثلاثية في التحريج والتجميل، خاصة وان هذه المياه معالجة وخالية من الفيروسات وتستخدم للاغراض المحددة حسب اشتراطات البيئة، حيث تعد منظومة الصرف في الكويت من اكثر انظمة الشرق الاوسط فاعلية، حيث تصل تدفقات مياه الصرف الصحي الى اكثر من مليون متر مربع يوميا، ويتم إجراء معالجتها بطريقة اولية وثنائية وثلاثية ورباعية، وأن هناك أكثر من 35 محطة ضخ بالكويت.

