خريجو «ثانوية كيفان» التقوا على «حب ومودة»

وطن النهار

وسط حشد كبير أقيم أول من أمس الجمعة تجمع المخيم السنوي لخريجي ثانوية كيفان حيث اختلطت الابتسامات بالأحاديث الودية المصحوبة بالذكريات الجميلة التي جمعت الزملاء والأصدقاء حين كانوا على مقاعد الدراسة.

واثنى المشاركون على استمرار عقد الملتقى السنوي لزيادة اللحمة بين أبناء الثانوية على الرغم من ظروف الحياة التي أرغمتهم على عدم الالتقاء بشكل دوري بعد ان كانوا يلتقون يوميا على مقاعد الدراسة في الماضي.

واكد المشاركون فخرهم بتبوؤ مجموعة كبيرة من خريجي الثانوية مناصب رفيعة بالدولة، متمنين استمرار هذا التواصل مثمنين في الوقت نفسه جهود اللجنة المنظمة للملتقى.

