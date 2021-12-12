10 مليارات دولار استحواذات واندماجات مرتقبة في الكويت

مال وأعمال

قدرت مصادر موثوقة لـ «النهار» حجم الاستحواذات والاندماجات المرتقبة في السوق الكويتي بحدود 10 مليارات دولار، مبينة أن تلك الاستحواذات تتضمن عدداً من الشركات وذات أداء تشغيلي، لافتة أن من بين تلك الاستحواذات بنكان.

وبينت المصادر أن شركات أجنبية دخلت على خط الاستثمار في الكويت يفتح الباب واسعاً أمامها للدخول في مناقصات وممارسات تطرحها الحكومة كون تلك الشركات مصنفة لدى الجهاز المركزي المناقصات.

وبينت أن فيروس كورونا وتداعياته في السوق الكويتي، دفع الكثير من الشركات للخروج من السوق، بأسعار جدا تنافسية، مبيناً أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في القوانين المنظمة للاستثمارات في السوق المحلي لجذب المستثمرين أجانب ومحليين للعمل في السوق.

وتطرقت المصادر إلى أهمية أن يكون هناك دراسة شاملة للفرص الاستثمارية في السوق الكويتي وعرض تلك الفرص على المستثمرين في الخارج وبناء خطة تسويقية شاملة لتلك الفرص على جميع أنواع الاستثمارات الموجودة في السوق.

وأشارت إلى أن تلك الاستحواذات والاندماجات المرتقبة في السوق ستعزز بلا شك من وضع الاستثمارات في السوق الكويتي وتخلق في الوقت نفسه فرصاً تشغيلية جيدة في السوق على المدى الطويل.

