«الموازنة» على أعتاب العودة لـ«الفوائض»

مال وأعمال

توقعت مصادر معنية في تصريحات لـ «النهار»، استمرار التقشف الحكومي في مصروفات العام المالي المقبل 2022/2023، على أن يتضمن التقشف «الدورات التدريبية والمكافآت، ومزايا القياديين، ومهمات السفر والتدريب وحصرها في أضيق نطاق ممكن».

ولفتت المصادر الى أن الحكومة تستهدف سقف مصروفات لا يزيد عن حاجز 19 مليار دينار خلال العام المالي المقبل، متوقعة ارتفاع النفط لمستويات تلامس حاجز 85 دولاراً للبرميل، ما قد يدفع الإيرادات النفطية وغير النفطية لمستويات تصل إلى 21 ملياراً بعد خصم تكاليف الإنتاج، ما يعني عودة الكويت مرة أخرى لمربع الفوائض المالية مجدداً بملياري دينار.

وبافتراض الاستمرار في انتاج 2.425 مليون برميل يومياً وسعر أساسي لبرميل النفط عند مستوى 65 دولاراً للبرميل، بعد 7 سنوات عجاف تكبدت فيها الميزانية عجوزات مالية تجاوزت حاجز الـ 35 مليار دينار.

وبينت المصادر أن تلك التوقعات مشروطة بعدم الانسياق وراء تبني المطالب الشعبوية التي تستنزف ميزانية الدولة، وتؤدي إلى نسف الجهود الإصلاحية في مجال وقف الهدر وترشيد الإنفاق، مع تسريع إقرار التشريعات الاقتصادية المطلوبة وعدم التراجع عن الإصلاحات الحكومية المطلوبة.

واستدركت المصادر أن فرض الضريبة الانتقائية والمضافة قد يشهد تطورات في العام المقبل في حال استكملت الحكومة البنية التحتية الفنية المطلوبة لفرض تلك الضريبة والتي تحتاج لوقت طويل لإتمامها، مع ضرورة دراسة الأمر بشكل مستفيض لمعرفة جدوى تطبيق فرض الضريبة اقتصادياً واجتماعياً.

