شراكة استراتيجية بين «جي إف إتش» و«وفرة الدولية»

مال وأعمال

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن إقامة شراكة مع شركة وفرة للاستثمار الدولي «وفرة الدولية»، مع أصول تحت الإدارة بقيمة 8.5 مليارات دولار، وذلك للاستحواذ على محفظة «المحفظة» من الأصول اللوجستية المتميزة في الولايات المتحدة، المؤجرة لشركتي فيدكس وجنرال ميلز.

تتكون المحفظة من ثمانية أصول لوجستية مدرة للدخل ومخصصة للمهام الصعبة، حيث يتم تشييدها خصيصاً لتتناسب مع متطلبات مستأجريها. سبع من هذه المنشآت مؤجرة لشركة فيدكس جراوند بينما المنشأة الثامنة مؤجرة لشركة جنرال ميلز. من المتوقع استكمال هذه الأصول خلال عام 2022 في إطار تنفيذ المنشآت حسب الطلب، على أن تبدأ عقود الإيجار عند استكمال الإنشاء.

وتقع الأصول في مواقع استراتيجية للغاية عبر محاور التوزيع الرئيسة في الولايات المتحدة، حيث يكون الطلب مرتفعا من قبل المستأجرين نتيجة لمعدلات الاختراق المتنامية للتجارة الإلكترونية والمبيعات، وظهور لوجستيات سلسلة التوريد وعدم توفر مخزون كافٍ من منشآت مستودعات التخزين المتميزة والعالية الجودة.

