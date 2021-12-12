أزمة «إيفرغراند» تطارد الشركات الصينية الصغيرة

مال وأعمال

لا تضرّ أزمات التخلف عن السداد وأزمات حركة الشركات البطيئة في قطاع العقارات الصيني بحملة السندات والأشخاص الذين ينتظرون شققهم فحسب، بل بآلاف الموردين الصغار لكل شيء، بدءاً من البلاط وحتى خدمات التنظيف، الذين ينتظرون الحصول على أموال من شركات مثل مجموعة «تشاينا إيفرغراند».

يقول الشاب الذي يبلغ من العمر 36 عاماً إنّ مطوّري العقارات يدينون لشركته الإعلانية بمبلغ 200 ألف دولار، ومن بينهم «إيفرغراند»، وتدفعه تلك الديون غير المسددة إلى حافة الإفلاس.

«قال فينغ إنه لا يزال ينتظر منذ أغسطس الماضي الحصول على مديونية بقيمة 489,500 يوان (77 ألف دولار) من شركة التطوير العقاري المتعثرة، التي كانت يوماً ما الأكبر في البلاد».

كما يدّعي أيضاً أن شركة «غوانزو آر آند إف بروبرتيز»، تدين له بنحو 800 ألف يوان في مدفوعات لمدة عامين.

قال فينغ الذي كانت شركته «شيزونغ كايشين أدفيرتايزينغ» (Shijiazhuang Kaichen Advertising) رابحة حتى انتشار الوباء في عام 2020، لكنه فقدَ جميع موظفيها حالياً: «إنه رقم لا يمكن تصوره بالنسبة إلينا. إن لم أتمكن من استعادة أموالي فسأكون قد مررت بكل هذه السنوات من المشقة من أجل لا شيء».

