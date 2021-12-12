الخدمات الصحية تتصدر المهن الأكثر طلباً

الأحد 12 ديسمبر 2021 ,8 جمادى الأولى 1443
رقم العدد:
4328
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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اقتصاد
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منوعات
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وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
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عربيات ودوليات
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