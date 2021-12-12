«ستاندرد آند بورز»: نظرة «سلبية» لاقتصاد تركيا

مال وأعمال

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز، توقعاتها للتصنيف الائتماني لتركيا من مستقر إلى سلبي، في وقت يرزح هذا البلد تحت عبء تضخم مرتفع وتدهور في سعر العملة.

تجاوز معدل التضخم السنوي لتركيا 20% في أعلى مستوى له في ثلاث سنوات. وأشارت ستاندرد أند بورز في شرح قرارها إلى ارتفاع الأسعار وتراجع سعر صرف الليرة التركية، بوصفهما مخاطر. وقال وكالة التصنيف الائتماني «يعكس توقعنا السلبي ما نعتبره مخاطر متزايدة على اقتصاد تركيا القائم على الاستدانة الخارجية على مدى الاشهر الـ12 المقبلة من التقلبات الشديدة في أسعار العملة وارتفاع التضخم.

