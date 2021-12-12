«KIB»: 3 فائزين في السحب الأول من «دينارك كيلو ذهب»

مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أخيراً عن أسماء الرابحين الثلاثة في حملة «دينارك كيلو ذهب» الجديدة، الذي أطلقها البنك خلال الشهر الماضي لمكافأة عملائه من حساب التوفير بجوائز قيمة من الذهب، حيث فاز خالد محمود الشطي بأونصة ذهبية، كما فاز كل من: ابراهيم الغضورى العنزي وخالد جاروب بليرة ذهب عثمانية لكل منهما. وتمنح حملة «دينارك كيلو ذهب» للمودعين في حسابات التوفير المفعلة، وخلال فترة العرض الممتدة حتى نهاية العام، فرصاً للمشاركة في 3 سحوبات شهرية على 3 جوائز ذهبية لثلاثة رابحين في كل سحب، وذلك عن كل 500 دينار مودعة في الحساب، وتشمل الجوائز أونصة ذهبية و2 من الليرات الذهبية العثمانية. كما تقدم الحملة فرصةً للمشاركة في سحب نهائي على جائزة كبرى وقدرها 1 كيلوغرام من الذهب عن كل 1000 دينار مودعة في حساب التوفير، مع مراعاة جميع الشروط والأحكام، أهمها الحفاظ على معدل رصيد قدره 500 دينار للسحب الشهري و1000 دينار للسحب الأخير.

وفي هذه المناسبة، قال المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في «KIB»، عثمان توفيقي: «يسرنا التوجه لجميع الفائزين في السحب الأول من حملة «دينارك كيلو ذهب» بخالص التهنئة، كما نتمنى لعملائنا المشاركين في الحملة الحظ السعيد في المرة القادمة. ويحرص البنك دائماً على ابتكار أنجح ما يمكن من حملات لمكافأة عملائه من جميع الشرائح، وذلك ضمن إطار استراتيجيته المرتكزة بشكل كبير على انفراده بتقديم تجربة مصرفية استثنائية وشيقة لهم، ومن هذا المنطلق، قمنا بطرح تلك الحملة التي تستهدف مختلف شرائح عملائنا وتمكنا من الوصول إليهم بطريقة مبتكرة، ومكافأتهم بما يناسب تطلعاتهم». ومن الجدير بالذكر هو أن حساب التوفير من «KIB» قد صمم خصيصاً لتلبيــة احتياجـات الأفـراد ويقــدم لهم مزايــا التوفيـر والاستثمار في آن واحد، مع إمكانية فتح الحساب بما يخدم متطلباتهم المصرفية، كما أنه لا يتطلب حدا أدنى لفتحه أو حدا أدنى للرصيد لإبقائه، علاوة على تقديمه لميزة الحصول على بطاقة سحب مجانية أنيقة، يمكن استخدامها في أكثر من مليون ماكينة سحب آلي «ATM» في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك «كي نت» ونقاط البيع.

