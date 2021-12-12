«الشال»: 2.876 مليار دينار موجودات «KIB» بنمو 7.2 %

مال وأعمال

قال تقرير الشال الاسبوعي ان نتائج بنك الكويت الدولي «KIB» للأشهر التسعة الأولى أشارت إلى تحقيقه صافي ربح (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 3.96 ملايين بارتفاع مقداره 3.28 ملايين دينار أي ما نسبته 484.8% مقارنة بنحو 677 ألف دينار للفترة نفسها من عام 2020. وتحقق ذلك بسبب انخفاض جملة المخصصات بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي للبنك، إذ انخفضت جملة المخصصات بنحو 4.3 ملايين دينار أو بنسبة 20.9%، مقابل انخفاض الربح التشغيلي بنحو 871 ألف دينار أو بنسبة 4.1% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 1 مليون دينار أو بنسبة 2%، وصولاً إلى نحو 50.4 مليون دينار مقارنة مع نحو 49.4 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2020. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 2.6 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 8.3 ملايين دينار مقارنة بنحو 5.7 ملايين دينار. وارتفع أيضاً، بند صافي إيرادات التمويل بنحو 146 ألف دينار، ليصل إلى نحو 37.54 مليون دينار مقارنة بنحو 37.39 مليون دينار. وقال الشال ان إجمالي المصروفات التشغيلية ارتفع بنحو 1.9 مليون دينار أو بنسبة 6.7%، وصولاً إلى نحو 30 مليون دينار مقارنة مع نحو 28.1 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2020، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وارتفعت نسبة جملة المصروفات التشغيلية إلى جملة الإيرادات التشغيلية ببلوغها نحو 59.5% مقارنة بنحو 56.9%. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 4.3 ملايين دينار أو ما نسبته 20.9%، وصولاً إلى نحو 16.3 مليون دينار مقارنة بنحو 20.6 مليون دينار. وحصيلة ما تقدم، يفسر ارتفاع هامش صافي الربح إلى نحو 7.9% بعد أن كان نحو 1.4% خلال الفترة المماثلة من عام 2020.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ قدره 74.6 مليون دينار ونسبته 2.7%، ليصل إلى نحو 2.876 مليار دينار مقابل نحو 2.802 ‏مليار دينار في نهاية عام 2020، وارتفع بنحو 192 مليون ‏دينار أو ما نسبته 7.2% عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 حين بلغ نحو 2.684 مليار دينار ‏.

وارتفع بند مدينو تمويل بنحو 112.2 مليون دينار أي نحو 5.7%، وصولاً إلى نحو 2.091 مليار دينار (72.7% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 1.979 مليار دينار (70.6% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2020، وارتفع بنحو 4.4% أو نحو 87.6 مليون دينار مقارنة بنحو 2.004 مليار دينار (74.6 %من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من عام 2020. وبلغت نسبة إجمالي مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 88% مقارنة بنحو 87.7%. وارتفع بند النقد والأرصدة لدى البنوك بنحو 10.3 ملايين دينار أو بنحو 9.3%، وصولاً إلى نحو 121.4 مليون دينار (4.2% من إجمالي الموجودات) مقارنة مع نحو 111.1 مليون دينار (4% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2020، وارتفع بنحو 242.3% أي نحو 85.9 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020، حين بلغ نحو 35.5 مليون دينار (1.3% من إجمالي الموجودات).

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد ارتفعت، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 2.0% مقارنة بنحو 0.3%.

وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى نحو 0.2% مقارنة مع نحو 0.03%. وكذلك ارتفع العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 4.7% مقارنة بنحو 0.8%. وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى ‏نحو 1.21 فلس مقارنة بنحو -2.00 فلس (جاءت ربحية السهم بالسالب نتيجة الأرباح المدفوعة على الصكوك الدائمة). وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.0 مرة مقارنة مع 0.8 مرة للفترة نفسها من العام السابق.

