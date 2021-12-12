الارتقاء الاصطناعي بالتصنيف.. استدراج لمصيدة القروض

مال وأعمال

قال تقرير الشال ان رفع التصنيف الائتماني السيادي للكويت يتصدر اهتمامات الإدارة العامة، ويصدر وبشكل متصل متطلبات وشروط رفع التصنيف في تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني، والقلق المستحق هو في الربط المحتمل ما بين التشكيل الحكومي الجديد وتحقيق هدف رفع التصنيف. ولا بأس من تكرار خطورة ذلك الربط، فالتصنيف الائتماني المرتفع في حالة الكويت يمكن أن يتحقق على حساب استدامة المالية العامة واستدامة الاقتصاد، ذلك لأن متطلباته وشروطه اصطناعية وقصيرة الأمد. فالمطلوب لرفع التصنيف من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني هو حل مشكلة السيولة، وحل مشكلة السيولة يتطلب إقراراً لقانون الدين العام، أو السماح للحكومة بالسحب من احتياطي الأجيال القادمة، دون معرفة الضوابط والمنافع في استخدامات تلك الأموال، أو تكرار لما حدث في عام 2017 عندما اقترضت الحكومة من السوق العالمي.

واوضح الشال انه حتى لا يُفهم ما ذُكر بشكل خطأ، الملامة لا تقع على مؤسسات التصنيف الائتماني، فهي تكتب لجمهور مختلف، همه هو قدرة الدولة التي يتعامل معها على سداد التزاماتها، والمقصود هم الأجانب الذي يتعاملون معها، مقرضون أو مستثمرون أو حتى تعامل تجاري. والمدى الزمني لمضمون تقاريرها لا يتعدى المدى المتوسط الذي يغطي آجال سداد استحقاقات جمهور قرائه، أما ماذا يحدث بعد ذلك وما هي تكاليفه على البلد المصنف، فتلك مسؤولية أهله وإدارته. وإن استخدمت حصيلة الاقتراض في نفس المقاصد التي استخدمت فيها في عام 2017 وما بعده، وإضافة إلى استنزاف كل سيولة الاحتياطي العام، يكفي أن ننظر إلى واقع البلد الآن، فهي تمر بأزمة سيولة أكثر حدة، وبعجز مالي قياسي، وبعجز الاقتصاد عن توفير فرصة عمل حقيقية مستدامة واحدة.

وشدد الشال على ان ذلك لا يعني أنه ليس من حق البلد أن تسعى إلى تصنيف سيادي أفضل، والواقع أن ذلك واجب إدارتها، فالتصنيف الجيد يعني كلفة اقتراض أقل للدولة ومؤسساتها الخاصة، ويعني عاملاً مشجعاً داعماً للاستثمار فيها والتجارة معها. ولكن، ارتباط الحصول على تصنيف أفضل بقرار عالي الكلفة على المدى الطويل، هو إجراء خطأ، والارتقاء بالتصنيف يفترض أن يأتي نتيجة لسياسات مالية واقتصادية حصيفة. والارتقاء الاصطناعي بالتصنيف سوف يستدرج البلد إلى مصيدة القروض، أو أن يلحق مصير احتياطي الأجيال القادمة بمصير الاحتياطي العام. أما الضحايا، فهم أكثر من نصف المواطنين من صغار السن ممن سوف يعانون من البطالة السافرة ويحرمون من متطلبات الحياة الضرورية، مثل التعليم والصحة والسكن وبقية المتطلبات اللازمة لحياة كريمة.

