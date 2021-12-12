اختتام معرض العطور وأدوات التجميل بنجاح

مال وأعمال

اختتمت يوم أمس فعاليات معرض العطور وأدوات التجميل التي احتضنت فعالياته قاعات ومرافق أرض المعارض

بمشرف وبتنظيم مشترك مع شركة (بوتيكات) الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية استمرت لمدة 17 يوما لاقت إقبالا واسعا وكبيرا من قبل المستهلكين ومحبي العطور والروائح الزكية.

وأكدت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات

في شركة معرض الكويت الدولي باسمة يوسف الدهيم أن نجاح معرض العطور الذي يعد أهم الفعاليات والتظاهرات الاقتصادية المهمة في دولة الكويت جاء نتيجة تظاهر جهود الجميع من تعاون الجهات والمؤسسات الرسمية في الدولة وبتنظيم شركة (بوتيكات) والقائمين عليه مشيدة بالأدوار الكبيرة التي قاموا بها خاصة في الفترة الراهنة بظروف جائحة كورونا.

وقالت ان معرض العطور أضحى ذات سمعة كبيرة دوليا ما يؤكد المكانة العالية التي يحظى بها المعرض بين الشركات العاملة في القطاع في العالم

ما ينعكس ايجابا لصورة الكويت ووضعها على خارطة أكبر الدول المنظمة للمعارض الدولية المتخصصة.

وأفادت الدهيم أن معرض الكويت الدولي على استعداد تام على إقامة واحتضان المعارض والمؤتمرات بمختلف أنشطتها خلال الفترات القادمة والمحافظة على تواصل المعرض سنويا في المستقبل فضلا عن تسهيل كافة الاجراءات والتسهيلات للشركات المحلية والأجنبية ومد جسور التعاون معهم لإتاحة وتوفير المعارض الاستهلاكية بكافة أنشطتها.

وذكرت الدهيم أن إقامة مثل هذه الفعاليات المتخصصة تسهم بشكل فعال بتبادل المعلومات والخبرات والتعرف على آخر المستجدات في مجال العطور وأدوات التجميل للمشاركين والشركات بالإضافة الى مساهمتها في تعزيز شأن الصناعات المحلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات التخصص عبر التنافس مع مثيلاتها الشركات العالمية ما يعود بالنفع عليهم وتنمية الاقتصاد الوطني.

ويحظى معرض العطور وأدوات التجميل بمشاركة كبيرة بلغت أكثر من 450 شركة محلية وخليجية ووكالات عالمية وضمت ايضا 797 جناحا تحت رعاية 13 شركة رئيسية متخصصة في مجال العطور والبخور تنافست فيما بينها من خلال طرح آخر المنتجات الخاصة بها فضلا عن الأسعار التنافسية والخصومات المميزة.

كما زادت عدد مشاركات المشاركين في دورتها الحالية ما يؤكد المكانة العالية التي بات يحظى بها المعرض دوليا والمساهمة في تعزيز القطاع التجاري والاقتصادي في البلاد.

ومن جهة آخرى انطلقت فعاليات (معرض بازار) التجاري والذي نظمته شركة معرض الكويت الدولي على ارض المعارض الدولية بمشرف ابتداءا من تاريخ 7 من شهر ديسمبر ويستمر حتى 16 من الشهر الحالي في قاعة (A-B) بمشاركة فاعلة وحشد من الشركات المحلية والخارجية.

وصرحت الدهيم أن عدد الأجنحة المشاركة في المعرض بلغت 120 بمختلف الشركات والمؤسسة التجارية والمحلية والاقليمية جاءت تعرض منتجاتها وبضائعها المختلفة من بلدان مثل جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة واليمن وتونس والأردن وفلسطين والهند وباكستان والصين وسوريا ولبنان.

وقالت الدهيم إن معرض (بازار) في نسخته الجديدة يقدم للزوار فرصة مثالية للتعرف على المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات من خلال عرضها للملابس والأقمشة والجلود والتحف والهدايا والعباءات النسائية والادوات المنزلية والسجاد.

وأوضحت ان المعرض يحفل بأنشطة مهمة عديدة ويستهدف استقطاب عدة شرائح مختلفة من الزبائن لإرضاء مختلف الأذواق خاصة خلال هذه الفترة التي تعد من أهم فترات المواسم التسوق بدخول فصل الشتاء الأمر الذي يدفع الكثيرين إلى شراء احتياجاتهم من مستلزمات الملابس والمنتجات الأخرى كالإكسسوارات

والكماليات والمشغولات اليدوية والحقائب.

