«وحدة تنظيم التأمين» توقف الشركات المخالفة

مال وأعمال

في إطار سعي وحدة تنظيم التأمين «الوحدة» المتواصل لتوفير حماية لحقوق حملة الوثائق و المستفيدين وجمهور المتعاملين وتنظيم نشاط التأمين والرقابة عليه بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية والحرص على رصد أي أفعال أو سلوكيات مخالفة للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية، وتأكيداً لالتزامها بأحكام القانون ولائحته التنفيذية المذكورين، صرح رئيس الوحدة محمد سليمان العتيبي بأن القرارات رقم (44/45/46) لسنة 2021 الصادرة عن اللجنة العليا للوحدة في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء الموافق 08/12/2021 والقاضية بإيقاف كل من شركة غزال للتأمين وشركة أمان للتأمين التكافلي وشركة دار السلام للتأمين التكافلي عن مزاولة أنشطة التأمين من تاريخ 09/12/2021 وحتى تاريخ 31/03/2022، كانت نظير ارتكابها للمخالفات التالية:

? عدم الالتزام بتنفيذ أحكام قضائية نهائية متعلقة بأنشطتها المنصوص عليها في قانون تنظيم التأمين المشار إليه.

? عدم الالتزام بتسوية مستحقات حملة الوثائق والمستفيدين حسب المواعيد المقررة لتسوية المطالبات.

? عدم الالتزام بتزويد وحدة تنظيم التأمين بالإفادة عن تنفيذ قرارها رقم (36) لسنة 2021 بشأن تزويد الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالبريد الالكتروني المعتمد للشركات.

وختاماً، أكد العتيبي أن الوحدة ملتزمة بمواصلة دورها الرقابي في مجال حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين من أنشطة التأمين في إطار قانوني متكامل يضمن العدالة والشفافية والتنافسية وتعزيز الثقة في قطاع التأمين الكويتي.

