«البترول الوطنية» تنفي طرح أسهمها للتداول

مال وأعمال

حذرت شركة البترول الوطنية الكويتية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من مغبة التعامل مع إعلانات مشبوهة تنشرها بعض هذه الوسائل، مستغلة كيان واسم الشركة دون وجه حق.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية والناطق الرسمي للشركة عاهد الخريف لـ (كونا) إن جهات مجهولة دأبت خلال الفترة الأخيرة على نشر إعلانات تدعو إلى الاستثمار والربح من خلال شراء أسهم الشركة، وتوحي بأن هذه الإعلانات صادرة عنها.

وأكد بهذا الصدد أنه لا صحة إطلاقا لهذه الإعلانات، ولا علاقة للبترول الوطنية بها من قريب أو بعيد.

لافتا إلى أن الشركة مملوكة للدولة بالكامل، كما أن أسهمها ليست مطروحة للتداول.

وشدد الخريف على أن تجاوزات كهذه تضع مرتكبيها تحت طائلة القانون، منوها إلى أن الشركة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ناشري هذه الإعلانات، وذلك لحفظ حقوقها، ولحماية الأفراد من الوقوع فريسة لمثل هذه الأساليب المضللة.

