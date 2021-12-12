تحقيقات فيدرالية في البيع على المكشوف

مال وأعمال

أطلقت وزارة العدل الأميركية تحقيقاً جنائياً موسعاً بشأن البيع على المكشوف من قبل صناديق التحوط وشركات الأبحاث، في مسعى لفحص علاقاتها التكافلية والبحث عن علامات تدل على أنهم نسقوا الصفقات بشكل غير ملائم أو خالفوا قوانين أخرى لتحقيق الربح، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. التحقيق الذي يديره قسم الاحتيال في الوزارة مع المدعين الفيدراليين في لوس أنجلوس، يبحث في كيفية استفادة صناديق التحوط من الأبحاث في إعداد رهاناتهم، خاصة في الفترة التي تسبق نشر التقارير التي تحرك الأسهم. قال اثنان من الأشخاص، طلبا عدم ذكر اسميهما لسرية المعلومات، إن السلطات تحقق في العلاقات المالية بين صناديق التحوط والباحثين، وتبحث عن دلائل على أن مديري الأموال سعوا إلى هندسة عمليات إسقاط مذهلة للأسهم أو التورط في انتهاكات أخرى، مثل التداول بناء على معلومات داخلية. لتأكيد اتساع التحقيق، يقوم المحققون الفيدراليون بفحص التداول في عشرات الأسهم على الأقل، بما في ذلك عمليات البيع على المكشوف على أسهم شركات معروفة مثل «لوكين كوفي» و«بنك أف كاليفورنيا» و«مالينكرودت» و«جي اس اكس تيك إيديو» كما يتفحص المحققون حوالي 12 شركة أو أكثر على الرغم من أنه ليس من الواضح أي الشركات، إن وجدت، قد تظهر كأهداف للتحقيق. وقالت المصادر إن شركة «أنسون فندز»، ومقرها تورونتو، والباحث المجهول «ماركوس أوريلوس فاليو» من بين الشركات قيد التحقيق. ومن بين الشركات البارزة الأخرى التي نشرت أبحاثاً حول الأسهم الخاضعة للفحص شركة «مدي ووترز كابيتال التابعة لكارسون بلوك وشركة «سيترون ريسيرش» التابعة لأندرو ليفت.

من ناحية أخرى، ارتفعت بورصة وول ستريت ولامس المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أعلى مستوى على الإطلاق عند الإغلاق مع استيعاب المستثمرين بيانات التضخم في الولايات المتحدة الذي ارتفع الشهر الماضي بما يتفق إلى حد كبير مع التوقعات. وصعدت المؤشرات الثلاثة الرئيسية، وكانت أسهم التكنولوجيا أكبر الداعمين. وأنهت المؤشرات جميعا الجلسة على ارتفاع أكبر من مستوى إغلاق يوم الجمعة الماضي، وسجل ستاندرد آند بورز 500 القياسي أكبر زيادة أسبوعية له بالنسبة المئوية منذ فبراير مع تراجع القلق بشأن سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا فيما ساعد في موجة صعود عام في مطلع الأسبوع. ووفقا لبيانات غير نهائية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند الإغلاق 44.20 نقطة أو 0.95% إلى 4711.65 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 113.23 نقطة أو 0.72% إلى 15630.60 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 216.24 نقطة أو 0.60% إلى 35970.93 نقطة.

