«واتس آب» بدأت تقديم تحويلات «Novi» المالية

مال وأعمال

أطلقت شركة «Meta»، اختبارا تجريبيا صغيرا لمحفظة العملة المشفرة Novi، في الولايات المتحدة وجواتيمالا، وفقا لتقرير engadged التقني.

وتمكن المختبرون من إرسال مدفوعات شخصية لبعضهم البعض من خلال الخدمة منذ ذلك الحين، والآن أعلنت الشركة أن عددا محدودا من الأشخاص في الولايات المتحدة سيتمكنون أيضا من إرسال واستلام مدفوعات Novi من داخل WhatsApp. ولم يكن هذا التطور مفاجئا فقد قال ديفيد ماركوس، المؤسس المشارك لشركة Novi سابقا أن Meta ستطرح مدفوعات Novi لجميع الشركات التابعة لها، وبالتحديد Facebook وInstagram وWhatsApp.

