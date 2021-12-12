إطلاق برنامج «مكافآت بيتك Baitak Rewards»

مال وأعمال

أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك» برنامجا جديدا يسهم في تشجيع استخدام بطاقات «بيتك» الائتمانية والدفع المسبق داخل وخارج الكويت بعنوان «مكافآت بيتك Baitak Rewards»، وهو برنامج مجاني دائم يتيح للعملاء عند استخدام بطاقاتهم الائتمانية أو مسبقة الدفع -لشريحة حسابي- أثناء التسوق، الحصول على نقاط مقابل كل استخدام فى عملية شراء تبدأ من 1 دينار، ويمكن استبدال النقاط فيما بعد بمشتريات اخرى من المحلات المشاركة في البرنامج، ويتم تسجيل النقاط واستبدالها والشراء من خلالها عبر تطبيق يتم تحميله على الهاتف أو الموقع الإلكتروني لبرنامج «مكافآت بيتك».

وقال نائب مدير عام البطاقات المصرفية لمجموعة «بيتك» بالتكليف طلال العربيد، إن البرنامج يأتي ضمن جهود تعزيز المزايا للعملاء وتحقيق رضاهم، مشيرا الى انه مقابل كل دينار مشتريات بالداخل او الخارج، يكسب العميل نقاطاً تصرف في مشتريات اخرى مع مجموعة من ارقى المتاجر ومنافذ الخدمة يزيد عددها عن 150 جهة، كما ان جميع حاملي بطاقات «بيتك» المؤهلة للمشاركة في البرنامج يتم تسجيلهم بشكل تلقائي ببرنامج مكافآت «بيتك»، ويمكن استبدال نقاط «بيتك» من خلال القسيمة الإلكترونية عبر تطبيق برنامج «مكافآت بيتك» للهاتف المحمول أو عن طريق الصفحة الإلكترونية مباشرة لدى المحلات المشاركة.

كما ان هناك مجموعة من العروض المميزة المصاحبة لإطلاق برنامج «مكافآت بيتك» الجديد، والتي تشمل حصول العملاء الذين يقومون بتحميل تطبيق برنامج المكافآت للمرة الأولى على 1000 نقطة. واضاف: يضم البرنامج بالمرحلة الأولية مجموعة مميزة من الشركات ذات العلامات التجارية العالمية من مجموعة متنوعة من القطاعات، مع ما يزيد عن 100 ألف عضو حتى اليوم، بمشاركة أكثر من 150 تاجراً، ويجري استقطاب عدد من الشركاء الجدد للبرنامج لتقديم المزيد من خيارات استبدال المكافآت المميزة للعملاء مستخدمى بطاقات « بيتك» المؤهلة والمشمولة بالبرنامج. واوضح العربيد ان هناك 3 فئات مختلفة للبطاقات مع برنامج «مكافآت بيتك» وكل فئة تحدد العروض الحصرية والخاصة بها التي يحصل عليها العميل، وهي: فئة البطاقات السوداء وفئة البطاقات الفضية ويستطيع العملاء

من حاملي الفئتين اكتساب النقاط من خلال جميع المحلات المحلية والدولية ومن خلال استخدام جميع نقاط البيع والتسوق الإلكتروني، وبامكانهم ايضا تحويل نقاط «بيتك» إلى أي عضو آخر فى البرنامج اما العملاء من فئة البطاقات الخضراء فيمكنهم اكتساب النقاط من خلال المحلات المشاركة ببرنامج «مكافآت بيتك» فقط، ويتم إضافة نقاط «بيتك» الإجمالية خلال 24 ساعه بعد كل عملية شراء مؤهلة لكسب النقاط، على الا يكون العميل مشاركا في أي برنامج ترويجي آخر للبطاقات المصرفية. وقال العربيد: «نتطلع إلى تطور جديد ببرنامج المكافآت خلال الفترة المقبلة، حيث سيتمكن عميل بيتك من استبدال النقاط المكتسبة في شراء تذاكر السفر، حجوزات الفنادق، تأجير السيارات اضافة الى

ميزة التبرعات الى اللجان والجمعيات الخيرية. أضف لذلك سيتاح أيضا للعميل بالمراحل القادمة امكانية استبدال نقاط مكافآت بيتك بنقاط مكافآت برامج أخرى». واكد أن البرنامج يأتي في أعقاب تطويرات كثيرة أدخلت على بطاقات «بيتك» من حيث الشكل او الخدمات والمزايا بما يحفز العملاء على مزيد من الاستخدام والاستفادة من المزايا المتاحة وأبرزها عناصر الأمان والسهولة في الاستخدام حيث أصبحت البطاقات المصرفية لغة عالمية

ووسيلة آمنة في التعامل المالي خاصة السفر، بالإضافة إلى الطابع الحضاري لاستخدام البطاقات إذ أصبحت متاحة للشراء من خلالها في معظم دول العالم، مشيرا الى أن «بيتك» أطلق منتجات بطاقات ائتمان «نادي الواحة» وذلك بالتعاون مع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتشمل: بطاقة «بيتك»

ماستركارد وورلد ايليت نادي الواحة الائتمانية حصريا لعملاء الخدمات المالية الخاصة، وبطاقة «بيتك» ماستركارد وورلد

نادي الواحة الائتمانية والمخصصة لعملاء التميز والرواد ولمن تنطبق عليه الشروط.

واضاف: اتاح «بيتك» أحدث أساليب الدفع محليا وعالميا للعملاء، ومنها خدمة الدفع بالمحافظ الرقمية عبر الهواتف والساعات الذكية وذلك بالتعاون مع أكبر 3 تطبيقات تقنية عالمية Samsung Pay, Fitbit, Garmin وتشمل بطاقات فيزا وماستركارد وتعمل على نقاط البيع المتوافقة مع تقنية NFC وتتوافق مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية العاملة بنظامي iOS وAndroid، كما قدم «بيتك» العديد من حملات استخدام البطاقات التشجيعية كان آخرها حملة «بطاقتك بداية

رحلتك» مع بطاقات ماستر كارد بيتك، والتي تتيح للعملاء تجربة مصرفية مميزة وفرصا كثيرة للفوز بجوائز قيّمة سيارات لاند روفر دفندر وأميال نادي الواحة التابع للخطوط الجوية الكويتية.

وأطلقت قبل ذلك حملة «فيكم بحر؟» وحملة لاستخدام المحافظ الرقمية عبر الهواتف والساعات الذكية لعملائها Samsung Pay, Fitbit, Garmin.

