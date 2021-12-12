ادانا الصباح رئيساً تنفيذياً لـ«كيبكو»

مال وأعمال

وافق مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت (القابضة) (كيبكو) على تعيين الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة وذلك اعتبارا من 1 يناير 2022.

تعد الشركة إحدى الشركات القابضة الرائدة فـي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتشمل أنشطتها استثمارات في قطاعات الخدمات المالية والإعلام والعقار والصناعة والتربية والتعليم إضافة إلى حضورها فـي 24 دولة مع أصول مجمّعة بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار.

الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد هي مؤسسة ورئيسة مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الكويت، ورئيسة مجلس إدارة شركة التعليم المتحدة. وقد شغلت سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة الفتوح القابضة، وهي حالياً عضو مجلس إدارة شركة المشاريع وذلك منذ عام 2020. كما أنها عضو مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين و OSN وكامكو إنفست.

وتحمل الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد دكتوراه فخرية في الآداب الإنسانية من كلية دارتموث الأمريكية، وشهادة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة الكويت. وقد درست في جامعة إنديانا في بلومنغتون بالولايات المتحدة.

بدورها قالت الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد: «أشكر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على هذا التكليف، وأتطلع إلى التعاون معهم في سبيل تنفيذ استراتيجية جديدة للمضي بالشركة قدما من أجل تعزيز كل ما هو في مصلحة مساهمينا. إن سمعة ومكانة شركة المشاريع تفرض علينا بذل جهود كبيرة من أجل الارتقاء إلى مستويات أعلى في المجالات التي تنشط بها الشركة واستكشاف قطاعات استثمارية جديدة. إنني على ثقة بقدرات وإمكانيات الفريق التنفيذي وأتطلع للعمل معهم في هذه المرحلة من مسيرة الشركة».

