أنتيغوا وباربودا.. أجمل شواطئ الكاريبي والعالم

مال وأعمال

تعد أنتيغوا وباربودا من أجمل الجزر في منطقة البحر الكاريبي حيث تتميز بالجمال والبساطة مما يجعلهما من أجمل شواطئ العالم وتشتهر بشواطئها الكاريبية الرائعة وحمامات السباحة الفاخرة والطعام الرائع والكوكتيلات الرائعة وتمتلك أنتيغوا «شاطئًا لكل يوم من السنة»، كما أن باربودا، الجزيرة الشقيقة النائمة في أنتيغوا، تنعم أيضًا ببعض المساحات البكر من الرمل ذي اللون الوردي المرصوف بمنتجعات أنيقة.

وتستقطب جزيرتي أنتيغوا وباربودا المشاهير الذين يحضرون بطائراتهم الخاصة او عبر البحر إلى ميناء السفن السياحية في العاصمة سانت جونز للاستمتاع بهذه الجنة بفضل المياه الفيروزية الصافية والشواطئ الرملية البكرو التسوق والمتاحف والمباني التاريخية وملاعب الغولف ذات المناظر الرائعة وعدد كبير من المنتجعات الفاخرة، في حين توفر باربودا أجواءً أكثر هدوءًا، حيث يبلغ عدد سكانهما 2% فقط من إجمالي قاطني الجزيرتين مما يوحي بمزيد من الخصوصية.

وتتميز «أنتيغوا» و«باربودا»، بمختلف أنواع الأنشطة المائية مثل الغوص والسباحة وصيد الأسماك والإبحار وركوب الأمواج.

والكثير من الكتاب ومصممي الأزياء والمشاهير ورجال الاعمال ولاعبي الكريكيت المشهورين لديهم منازل دائمة أو منازل لقضاء العطلات في أنتيغوا بل ان بعض أسماء أكثر شعبية تشمل جورجيو أرماني، ريتشارد برانسون، أوبرا وينفري، وجامايكا كينكايد .

ويصل الكثيرون إلى ميناء السفن السياحية في العاصمة الملونة سانت جونز حيث التسوق والمتاحف والمباني التاريخية هي السحوبات الرئيسية،و تحتفظ الجزيرة بتاريخها كميناء بحري استراتيجي، ويمكن لعشاق الحيوانات السباحة مع الراي اللساع الودي. ويعتز عشاق العزلة ومحبي الطبيعة بالهدوء، بينما يحب الطيارون ملاذ الفرقاة الأسطوري. وأهم أماكن السياحة في أنتيغوا هي:-

خليج نصف القمر

يقع في الطرف الجنوبي الشرقي من جزيرة أنتيغوا، وعلى الرغم من أن هذه البقعة الشاطئية المنعزلة من الصعب جدا العثور عليها إلا بصحبة مرشد أو باستخدام الـGPS إلا أن الأمر يستحق المغامرة، وذلك لما تتميز به من رمال بيضاء ناعمة ومياه زرقاء صافية بالإضافة إلى فرص الغوص في الأيام الهادئة، كما يوفر المكان مرافق عدة ومطعماً صغيراً للوجبات الخفيفة.

جزيرة ستينغراي

تعتبر الرحلة إلى جزيرة ستينغراي التي تقع على بعد خمس دقائق بالقارب السريع قبالة الساحل الشرقي من أنتيغوا واحدة من الأنشطة الأكثر شعبية في البلاد، حيث إنها موطن المئات من سمك الراي اللاسع الجنوبي الذي يسبح بالقرب من الشاطئ، ويمكن للزوار السباحة معهم وإطعامهم أو استكشاف الشعاب المرجانية القريبة والتمتع بالطبيعة الساحرة.

حديقة نيلسون دوكيارد

تعد واحدة من أهم مناطق السياحة في أنتيغوا وباربودا وأكثرها جاذبية، وترجع تسميتها والتي تعني «ميناء» إلى أنها كانت في القرن الـ18 موطن حوض بناء السفن البريطاني الذي تم إدراجه على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي في يوليو 2016.

وتحتوي على عدد من المباني التاريخية وبعض من أفضل المسارات الطبيعية في العالم، كما تضم المستودعات الحجرية القديمة بجانب عدد من المطاعم والمتاجر والمعارض والمتاحف، بالإضافة إلى أنقاض حصن شيرلي الذي يوفر إطلالة بانورامية على الجزيرة وبيت كلارنس.

خليج ديكنسون

يطل هذا الخليج الساحر على امتداد طويل من الشاطئ الرملي الأبيض مع صف من المنتجعات العالمية والمطاعم المفتوحة في الهواء الطلق، ويعد واحداً من أجمل مناطق السباحة في جزر الكاريبي، بالإضافة إلى طيف من الرياضات المائية التي يمكن القيام

بها هنا، وهو أيضا نقطة ساخنة لمشاهدة راكبي الأمواج.

سانت جونز

تحتضن العاصمة الملونة بجانب الميناء عدداً من المباني التاريخية والأكواخ الاستعمارية، كما تقدم لزوارها فرص تسوق فريدة مع المحلات التجارية التي تبيع السلع بأسعار مناسبة غير شاملة الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى أسواق الفواكه الاستوائية والزهور.

وتشمل المعالم السياحية كاتدرائية سانت جون التي تم بناؤها على الطراز النيو باروكي وهي واحدة من المباني الأكثر تميزاً في المدينة، ومتحف أنتيغوا وباربودا الذي يحتل مبنى المحكمة السابق ويعود تاريخه إلى القرن الـ18، في حين تقدم أطلال حصن جيمس وحصن بارينجتون أفضل إطلالة على الجزيرة.

جسر الشيطان

على طول الساحل الشمالي الشرقي الوعر، تتميز المناظر الطبيعية لمنتزه هندي تاون الوطني بالحجر الجيري الطبيعي، جسر ديفيلز، المنحوت على مر القرون بواسطة الأمواج المتكسرة. في المد العالي، تغزو الأمواج الماء من خلال الثقوب في الصخور القريبة.

كما تقدم الحديقة بعض الارتفاعات المجزية والطيور الممتازة. وهناك أكثر من 36 نوعاً من الطيور تتجول في المنتزه بين أشجار السنط، في حين يعتقد أن المنطقة الشرقية من المتنزه هي مخيم أراواك.

متحف أنتيغوا وباربودا

يتتبع متحف أنتيغوا وباربودا تاريخ هذه الجزر من أصولها الجيولوجية إلى الاستقلال السياسي في عام 1981. يقع المتحف في نسخة طبق الأصل من مسكن أراواك، بالإضافة إلى الفخار والنسيج والأدوات والمعارض في النظم الإيكولوجية المختلفة للجزر. يقع المتحف في مبنى المحكمة السابق العائد للقرن الثامن عشر في سانت جونز أهم الأماكن السياحية في باربودا:

شاطئ 17 ميلاً

يقدم امتداداً ساحراً من الرمال الوردية الناتجة عن امتزاج الرمال ببحيرة باربودا، كما يوفر أجواء ساحرة من العزلة وسط الطبيعة البكر، وعلى الرغم من جاذبيته الفريدة إلا أن المرافق قليلة وتكاد تكون منعدمة، ويعتقد علماء البيئة أن هذا الشاطئ هو الأكثر تلاشياً في العالم.

فريغيت بيرد سانكتواري

محمية الفرقاطة للطيور هي ملاذ للطيور. يمكن الوصول إليها بواسطة القوارب فقط، وتقع محمية الطيور في البحيرة الشمالية الغربية في باربودا وتعد موطنا لواحدة من أكبر مستعمرات الطيور الفرقاطة في منطقة البحر الكاريبي. تشتهر هذه الطيور البحرية الكبيرة بقوائمها الحمراء البراقة وجناحيها البالغ طول أحدهما متراً ونصف المتر. وتجذب المحمية أيضا نحو 150 نوعا آخر من الطيور مثل طيور البلشون، طائر الغاق، والبجع.

كهف داربي

ظهر نتيجة تحلل الحجر الجيري منذ مئات السنين، وهو أحد المعالم الطبيعية الأكثر إثارة في باربودا،. على الرغم من أنه غالباً ما يوصف بأنه كهف، إلا أن الموقع هو في الواقع حفرة مجرى قطرها أكثر من 100 متر. وعلى النقيض من الفرشاة الجافة المحيطة، فإن النباتات المورقة المزدهرة في الداخل تشبه الغابات المطيرة مع السراخس، وأشجار النخيل الطويلة، وخطوط lianas السميكة حول جذوع الأشجار. يمكن رصد الكثير من الطيور وسط أوراق الشجر. كما أن الماء المتناثر قد أوجد الصواعد الكلسية تحت الركام.

برج مارتيلو، باربودا

على الشاطئ في النهر، على بعد أميال قليلة جنوب القرية، بني برج مارتيلو (نهر فورت) من قبل البريطانيين في أوائل القرن التاسع عشر في موقع حصن سابق من المحتمل أن يكون قد شيده الإسبان. أما اليوم، فإن الجدران الحجرية السميكة ومنصة المدفعية لهذا الحصن الدفاعي الصغير هي في معظمها سليمة، وتربط الآثار بقايا الحصن السابق. البرج هو أعلى مبنى في باربودا ومعلم مهم في الجزيرة.

