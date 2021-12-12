«الطابور السادس» اكتسح جوائز «الكويت المسرحي الـ21»

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اكتسح العرض المسرحي «الطابور السادس» لفرقة المسرح الشعبي جوائز مهرجان الكويت المسرحي الـ 21، الذي أرخى ستائره على مسرح الدسمة أول من أمس، بحصوله على أفضل عرض مسرحي متكامل، بالاضافة لجائزة «الفنان منصور المنصور» لأفضل اخراج مسرحي، والتي ذهبت للمخرج علي البلوشي عن المسرحية ذاتها، فضلاً عن جائزة أفضل ممثـل دور أول للفنان يوسف البغلي، وجائزة أفضل ممثلـة دور أول للفنانة سالي الفراج في حين اقتنص فيصل العبيد جائزة أفضل نص عن مسرحية «زهور القبور» لمسرح الشباب، أما جائزتا «الأنباء» لأفضل ممثل واعد وممثلة واعدة، فكانت من نصيب الفنان عبدالله البصيري عن دوره في مسرحية «مطلوب مهرجين»، والفنانة آمنة العبدالله عن دورها في مسرحية «البروة».

وقد شهد حفل الختام، حضور حشد جماهيري غفير، تقدمه الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالانابة الدكتور عيسى الأنصاري، الى جانب الأمين المساعد لقطاع الفنون الدكتور بدر الدويش، فضلاً عن حضور كوكبة كبيرة من الفنانين والاعلاميين ولجنة تحكيم المهرجان، والفرق المسرحية المشاركة.

في البداية، انطلق عرض مسرحي بعنوان «البرواز» من تأليف الكاتبة فاطمة المسلم، ومن اخراج يوسف البغلي. ودارت أحداثه عن الفنان، وهو الشخص غير التقليدي الذي يكسر حاجز المألوف والمعتاد، ويفضل اختلافه المريح على التأقلم الذي لا يشبهه.

بعدها، أطلت عريفة الحفل المذيعة نجلاء الكندري، التي ثمنت في مستهل حديثها مستوى العروض المتنافسة في الدورة الحادية والعشرين لمهرجان الكويت المسرحي ومن ثم دعت رئيس وأعضاء لجنة التحكيم للصعود الى خشبة المسرح لتكريمهم.

ثم ألقى د. الغيث كلمة لجنة التحكيم لمهرجان الكويت المسرحي الحادي والعشرين قائلا: على مدى تسعة الأيام الماضية شاهدنا ثمانية عروض مسرحية تقف خلفها جهود ملحوظة من الفرق المسرحية المشاركة، استمتع بها الجمهور الذي تمكن من حضورها فداعبت مخيلته وأنارت تفكيره، ولابد لنا أن نعبر في هذا المقام عن شكرنا وتقديرنا واعتزازنا بمشاركة فنانينا المخضرمين: جمال الردهان ومبارك سلطان في العروض الرسمية المشاركة في المهرجان فجسدوا من خلال هذه المشاركة تعلقهم بخشبة المسرح ووقفوا جنبا الى جنب مع جيل ناشئ من الفنانين الشباب ليشاركوهم خلاصة تجربتهم الابداعية و خبرتهم المتراكمة.

وأضاف ايضا: ارتأت اللجنة من هذا الاتجاه تقديم التوصيات ومنها ضرورة استمرارية العروض الناجحة والفائزة والتي تم تحكيمها بحيث يتم تخصيص مواسم مسرحية في جميع محافظات الدولة لعرض هذه العروض المسرحية للجمهور وابتعاث الفرق المسرحية الفائزة للمشاركة في المهرجانات الثقافية والفنية في دول الخليج العربي والعالم مع ضرورة استصدار قرار وزاري يصبح قانونا مستمرا لأن يتم دعم العروض الفائزة سنويا للمشاركة داخل الدولة و خارجها في المناسبات والمواسم والمهرجانات ذات الحضور الجماهيري كما اوصت اللجنة برفع قيمة الجوائز المخصصة للفائزين في مسابقة المهرجان دعماً للفنون وتشجيعا لابداعاته وتقديراً لجهوده والتي تمثل في نهاية المطاف اضافة للحركة المسرحية و تطويرا لها وايضا دعماً لنشاط الفرق المسرحية الأهلية في دولة الكويت من خلال زيادة أعداد تلك الفرق مواكبة للزيادة المطردة في أعداد المشتغلين في المسرح المشاركة في المهرجانات الدورية والاهتمام بدعم و تشجيع الجيل الناشئ من الفنانين والمخرجين والمبدعين في مجال العمل المسرح وزيادة قيمة الدعم المخصص لانتاج عروض المهرجان بحيث تمنح الفرصة للفرق المسرحية لتقدم عروضا بامكانيات أكبر و قيمة فنية مميزة وتخصيص جائزة في أحد عناصر العرض المسرحي تمنح لفنان مسرحي عربي عبر أحد العروض الرسمية التي تشارك في المهرجان.

