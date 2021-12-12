«اللاجئ العاطفي».. دعيج الخليفة.. وداعاً

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فجع الوسط الفني والاعلامي والمجتمع الكويتي عامة وببالغ الحزن والأسي بخبر وفاة الشاعر الشيخ «الطيب والحبيب» دعيج الخليفة الصباح والذي وافته المنية فجر أمس «السبت» عن عمر يناهز 50 عاما وورى جثمانه الثرى بعد صلاة العصر.

فعندما نتحدث عن «بودعيج» فاننا نتحدث عن انسان قبل ان يكون شيخ فهو سمح ومحب للجميع ويزيل الرسميات عند حديثه مع اي شخص يقابله لذلك نراه نشطاً جدا في مجال الشعر الغنائي وكتب العديد من المسلسلات وايضا المسرحيات وله مساهمات كثيرة في الوسط الفني ولديه العديد من المقالات في العديد من الصحف على الرغم من عمله كمستشار في وزارة الخارجية والتي تتطلب منه جهداً مضاعفاً بحكم العمل وتفاصيله وكانت اخر اعماله قصيدة ترحيبية بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي للبلاد وايضا مشاركته في التجمع السنوي السادس لخريجي ثانوية كيفان حيث التقى مع زملائه الخريجين.

وكان يفضل أن يشرك معه المتابعين في كل لحظاته من خلال «السوشيال ميديا» ولابد ان يختتمها بكلمته «الله يحفظكم.. يا تاج راسي».

وقد نعاه عدد كبير من الفنانين والاعلاميين من خلال «السوشيال ميديا» وخاصة الشباب الذي كان يدعمهم ويشجعهم ومنهم الفنان جمال الردهان الذي قال «الله يعظم اجرنا في ولدنا واخونا بوخليفة ويعجز اللسان عن وصف طيبته ومعدنه والله يعظم اجركم يا اهل الكويت» اما الفنانة ابرار السبت قالت: «رحل الداعم الاول لكل مجالات الفن» وشارك الفنان احمد ايراج قائلا «رحل الطيب والخلوق والحبيب والصديق والداعم والمساند والمشجع «اما الفنان حسين المهدي فقد قال « رحل المتواضع والخلوق والطيب».

اما الاعلامي القدير سعد الخلف فقد قال: «سيبقى «بوخليفة» في قلوبنا وذاكرتنا ذلك الشيخ المتواضع الذي له بصمة وذكرى في حياة اغلب الناس لانه راعي واجب ولا يرد دعوة احد.

اما الفنانة منى شداد فقد قالت «هو صاحب اطيب قلب.. ورحيله يوجعنا ويؤلمنا عندما لا نجد «بوخليفة» موجوداً بيننا وعايش معانا» وشارك ايضا الفنان بشار الشطي قائلا: «غرفناه طيب المعشر والقلب ويواصل الجميع ورحل وكل الناس تدعو له بالرحمة والمغفرة» اما الملحن فهد الناصر قال: «اعزي نفسي بوفاة اخي ورفيق دربي الشيخ دعيج الخليفة كما اعزي اسرة الصباح بفقده».

يذكر ان الفقيد الشيخ دعيج الخليفة الصباح هو أحد أحفاد أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح ووالدته هي الشيخة لولوة جابر الأحمد، ووالده هو الشيخ خليفة العبدالله الخليفة بن عبد الله الصباح وتزوج دعيج الخليفة من الشيخة عالية الخالد الصباح، ولديه 3 بنات، وولد، هم: لولوة، ودلال، وبدرية، وخليفة وقد عمل الراحل دبلوماسياً في وزارة الخارجية الكويتية منذ عام 1995 إلا أنه دخل عالم الفن والإعلام منذ عام 1988، وقدم خلال فترة الغزو العراقي للكويت خمسة أوبريتات وعشر أغانٍ وطنية وعرف باهتمامه ورعايته للفن لذا اختير رئيسا فخريا للمسرح الشعبي، كما تم اختياره سفيراً للنوايا الحسنة والسلام منذ عام 2017.

وألَّف الراحل العديد من مقدمات الأعمال التلفزيونية الكويتية والخليجية، ومنها مقدمة مسلسل البارونات من ألحان عادل المسيلم وغناء الفنانة الراحلة رباب، ومسلس أبلة نورة ومسلسل للقدر نهاية في سلطنة عمان وله العديد من الأغاني والمسرحيات والمسلسلات، وتُوج بلقب أفضل شاعر خليجي في عدة استبيانات خليجية وعربية.

وكان الشيخ دعيج المعروف بنشاطه عبر المنصات الاجتماعية قد خضع قبل أشهر لفحوصات طبية لم يكشف عن تفاصيلها إلا أنه سبق أن أكد أنه يعاني من أزمة صحية ويتناول الأدوية بشكل دائم بسبب تركيبه لـ 9 دعامات في قلبه.

