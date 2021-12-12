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مجلس «الثقافة»: إسهامات الفقيد مشهودة في مجالات عدة


نعى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى الشاعر الغنائي والكاتب الشيخ دعيج الخليفة ( 1972- 2021) الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة مليئة بالعطاء والإنجاز في مجالات الشعر والكتابة.
ونقل الناطق الرسمي للمجلس والأمين العام المساعد لقطاع الثقافة د. عيسى الأنصاري تعازي وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن بداح المطيري وأمين عام المجلس كامل سليمان العبدالجليل وجميع العاملين فيه لأسرة الفقيد.
وأضاف د. الأنصاري «رحل عنا الشاعر الغنائي والكاتب الشيخ دعيج الخليفة الذي كانت له اسهامات مشهودة في مجالات عدة منها كتابة كلمات الأغاني الوطنية والعاطفية التي تغنى بها الكثير من الفنانين المشهورين، إضافة إلى مساهماته القيمة في مجال كتابة أغاني المسرحيات، إضافة إلى رئاسته الفخرية للمسرح الشعبي، وكتاباته الأدبية والشعرية في الكثير من الصحف والمجلات الكويتية والخليجية، واسهاماته في مجال السينما من خلال عضويته في شركة السينما الكويتية الوطنية».
وفي الختام أعرب د. الأنصاري عن خالص التعازي لذوي الفقيد ولجميع العاملين في مجال الفنون الغنائية والشعر والكتابة الصحافية داعياً المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.


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