اللقاء الأخير.. مع زملائه خريجي «ثانوية كيفان»

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عرف عن الفقيد الشيخ دعيج الخليفة حبه الدائم وسعيه الحثيث على ان يلتقي مع زملائه ورفاقه ومنهم الذين زاملهم في ثانوية كيفان واصراره على ان يؤجل جميع التزاماته لكي يكون معهم في تلك اللحظات واستذكار الماضي بحضور المدرسين والطلبة.. وايضا كونه أحد خريجي المدرسة حيث جمعه بزملاء الدراسة السابقين والى انه يراه من الشعور الجميل عودة اللحمة بين أبناء الثانوية على الرغم من ظروف الحياة التي أرغمتهم على عدم الالتقاء بشكل دوري بعد ان كانوا يلتقون يوميا في الماضي وقضاء وقت جميل.. ولم يكن في خلده ان يكون هذا هو اللقاء الاخير الذي يجمعه معهم وان تلك الضحكات والابتسامات والذكريات ستتوقف في هذه الليلة وان تكون هذه «اليمعة الحلوة» هي الاخيرة له في الدنيا.. ولم يخف ابتسامته المميزة في الحفل وسعادته الكبيرة ان يكون مع من يحب. وفي لقائه الاخير مع زملائه خريجي ثانوية كيفان تابعه الجميع كيف كان سعيدا واصر على اخذ الصور التذكارية مع الجميع وكانه يريد ان تكون اخر لحظات حياته ختامها.. تواصل ومحبة وصلة.. رحمك الله «بوخليفة» وجعل الله الجنة مثواك.

