«آسيا 1980» درس للأجيال

محلية

تعاني الكرة الكويتية من الجمود بعد ما توقفت الانجازات حيث ابتعدت عن منصات التتويج ولقد كان الازرق دائما هو السباق في حصد البطولات قاريا واقليميا ولايمكن نسيان نجاحه في التأهل لاولمبياد موسكو 1980 وفي نفس العام حقق لقب كأس آسيا كأول منتخب عربي، وتبعها بالتأهل لمونديال اسبانيا 1982. ووراء هذه الانجازات كان هناك عمل كبير سواء على الصعيد الاداري او الفني ولايمكن اغفال دور النجوم الذين صالوا وجالوا وابدعوا في تسطير تلك الانجازات قلما تنجب الملاعب بمثلهم.

كما ان قوة التنافس فيما بين الاندية محليا عاملا ايجابيا في ارتفاع مستوي الازرق. ويسرد التاريخ هذه الانجازات للاجيال المتعاقبة وعادة يتم الاستفادة منها من قبل المجتمعات الرياضية لكن لدينا امور مختلفة باتت مجرد ذكريات تتغنى بها الجماهير وتندب الحظ على ما وصلت اليه الكرة الكويتية من اخفاقات متتالية.

ولاشك ان الازرق كان صعب المراس يخلق الرعب في نفوس الخصوم وله الكثير من المباريات التي يظهر بها علو على كعبه. وكان قادرا على العودة في حال تعرضه للعثرات بكونه يمتلك النجوم الذين باستطاعتهم تحويل الصعب الى سهل، ومن المباريات التي تبقى راسخة في الذاكرة نهائي كأس امم آسيا التي استضافتها الكويت في سبتمبر 1980 التي جمعت الازرق مع كوريا الجنوبية ولقد استطاع الازرق وقتها ان يحقق عبر تلك المواجهة اللقب بعد ان تغلب على خصمه 3-0 .

وبدأت قصة هذه المباراة عندما حل الأزرق في المركز الثاني في مجموعته الثانية خلف كوريا الجنوبية بالذات بعد أن تغلب على قطر 4-0 وعلى ماليزيا 3-1، وتعادل مع الامارات 1-1 في حين خسر من كوريا 3-0 محتلاً المركز الثاني في المجموعة بـ 8 نقاط خلف كوريا صاحبة الـ 10 نقاط، ليواجه ايران القوية في الدور نصف النهائي، واستطاع الأزرق هزيمتها 2-1 فيما تغلبت كوريا الجنوبية في النصف نهائي الآخر على جارتها الشمالية بالنتيجة ذاتها.

وفي 30 سبتمبر احتضن ستاد صباح السالم في النادي العربي المباراة النهائية التي تمنتها الجماهير الكويتية كي يرد الأزرق الدين للفريق الكوري الذي هزمه في المجموعة بثلاثية نظيفة، وبدأت المباراة وسط تصميم كبير من لاعبي الأزرق على رد اعتبارهم من الكوريين، ولم تمض سبع دقائق من بداية المباراة حتى استغل سعد الحوطي كرة عرضية أرسلها فيصل الدخيل واشترك فيها جاسم يعقوب لتسقط أمام الحوطي في مواجهة المرمى والذي سددها في الشباك الكورية معلنا تقدم الأزرق بالهدف الأول، واتسمت المباراة بالحماس والندية خصوصاً مع محاولات الكوريين لتعديل النتيجة واستبسال لاعبي الأزرق في صد جميع الهجمات ومن خلفهم الحارس المتألق جاسم بهمن الذي حل مكان الحارس الأساسي أحمد الطرابلسي المصاب، وعندما جاءت الدقيقة 30 ومن كرة «ميتة» أحياها «بوحمود» من خلال انطلاقته الصاروخية التي تخطى فيها المدافع الكوري الأقرب للكرة ليمررها للدخيل الذي لعبها أرضية على يسار الحارس الكوري محرزاً الهدف الثاني للأزرق والذي انتهى عليه الشوط الأول.

ولم يتراخ اصرار الأزرق في الشوط الثاني وظل الطرف الأفضل في المباراة وسط محاولات كورية مستميتة للعودة الى المباراة أدت الى اندفاع الفريق باكمله نحو الأمام وهو ما استغله الأزرق في الدقيق 67 من عمر المباراة عندما مرر الدخيل الكرة في هجمة مرتدة الى جاسم يعقوب الذي كان خلف خط المنتصف لينطلق «بوحمود» بأقصى سرعة منفرداً بالمرمى محاولا تخطي الحارس الذي ضيق عليه الزاوية ليعيدها للدخيل القادم من الخلف والذي أطلقها بدوره في الشباك الكورية معلناً رد الدين للكوريين، ولكي يكتمل المشهد على أفضل صورة تصدي الحارس همن لركلة الجزء التي تحصل عليها الكوريون في الدقائق الأخيرة رافضاً أن يلج أن هدف كوري شباك الأزرق، لتنطلق الأفراح في الشوارع و«الفرجان» ويسلم سمو ولي العهد آنذاك الراحل الشيخ سعد العبدالله كأس البطولة للكابتن سعد الحوطي معلناً الأزرق سيداً على القارة الأكبر في العالم.

