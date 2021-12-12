loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

فن القيادة وراء الإنجاز


بعد خسارة الازرق في مباراته امام كوريا الجنوبية 3-0 في الادوار التمهيدية كانت بمثابة صدمة للشارع الرياضي الذي لم يكن يتوقع ان يتلقى الازرق مثل هذه الهزيمة الثقيلة. وفي خطوة تعكس بعد النظرة من قبل الشهيد فهد الاحمد رئيس الاتحاد وبعد جلوسه مع كابتن الفريق سعد الحوطي منح اللاعبين راحة ليذهبوا لقضاء يوم مع اسرهم والهدف من ذلك اخراجهم من الحالة النفسية التي لحقت بهم من تلك الهزيمة. وكان لذلك انعكاس ايجابي عليهم واسهم في النهاية في حجز بطاقة التأهل للدور نصف النهائي وتتويجه فيما بعد باللقب والثأر من الخصم بنفس النتيجة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة