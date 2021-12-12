فن القيادة وراء الإنجاز

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بعد خسارة الازرق في مباراته امام كوريا الجنوبية 3-0 في الادوار التمهيدية كانت بمثابة صدمة للشارع الرياضي الذي لم يكن يتوقع ان يتلقى الازرق مثل هذه الهزيمة الثقيلة. وفي خطوة تعكس بعد النظرة من قبل الشهيد فهد الاحمد رئيس الاتحاد وبعد جلوسه مع كابتن الفريق سعد الحوطي منح اللاعبين راحة ليذهبوا لقضاء يوم مع اسرهم والهدف من ذلك اخراجهم من الحالة النفسية التي لحقت بهم من تلك الهزيمة. وكان لذلك انعكاس ايجابي عليهم واسهم في النهاية في حجز بطاقة التأهل للدور نصف النهائي وتتويجه فيما بعد باللقب والثأر من الخصم بنفس النتيجة.

