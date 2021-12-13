الوزارات: التزموا تطبيق الاشتراطات الصحية

وطن النهار

أصدرت وزارات تعميماً إدارياً يقضي بإلزام جميع الموظفين في مختلف مقار العمل تطبيق الاشتراطات الصحية الصادرة عـن السلطات الصحية المختصـة وذلـك لمواجهة المتحور الجديـد مـن فيروس كورونـا «أوميكرون»، مضيفة أن من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.

من جانب آخر شهدت مراكز التطعيم اقبالاً كبيراً على تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.

من جانب آخر أعلنت وزارة الصحة فتح باب التسجيل للتطعيمات ضد أمراض الشتاء الموسمية للشريحة العمرية من ستة أشهر فما فوق وذلك في إطار الحملة التي أطلقتها الوزارة لتطعيمات أمراض الشتاء الموسمية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحافي ان التسجيل لحجز موعد مسبق لتطعيمات الشتاء متاح عبر رابط التطعيم في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة. وفي سياق متصل ذكر السند ان الجرعة التعزيزية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) مازالت تقدم في مركز الكويت لتطعيم (كوفيد-19) في مشرف.

ولفت الى انه نظرا لزيادة إقبال المواطنين والمقيمين على أخذ الجرعة التعزيزية فقد خصصت الوزارة 18 مركزا للرعاية الصحية الأولية لتقديم الجرعة الثالثة في الفترة المسائية من الثالثة عصرا إلى التاسعة مساء.

وأوضح ان تلقي الجرعة التعزيزية في (مركز الكويت للتطعيم) بمشرف لا يحتاج إلى موعد مسبق أما تلقيها في مراكز الرعاية الصحية الأولية ال18 فإنه يحتاج إلى حجز مسبق عبر الموقع الرسمي المخصص لذلك ومن ثم الحضور الى المركز المخصص وفقا للموعد المحدد في الرسالة النصية التي ترسل على الهاتف بعد تقديم الطلب. وأفاد السند ان الجرعة التعزيزية (الثالثة) تقدم في الوقت الحالي بعد مرور ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية من أي منصة من منصات اللقاح سواء كانت (فايزر/بيونتك) أو موديرنا أو أكسفورد أو جونسون آند جونسون وتقدم بعد التقييم الطبي لمن لم يتموا فترة ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية لفئات الاختطار مثل مرضى السرطان وزارعي الأعضاء والخلايا الجذعية والأشخاص الذين يحصلون على جرعات عالية من الكورتيزون ومرضى نقص المناعة.وقال السند ان الجرعة الثالثة من اللقاح التي تقدم في هذه الفترة هي جرعة (فايزر/بيونتك) وذلك لجميع الفئات المتاح لها أخذ تلك الجرعة التعزيزية.

