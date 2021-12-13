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يديره «بدون» وآسيويان

ضبط مصنع خمور في الصليبية

مشعل عبدالله
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الإثنين 13 ديسمبر 2021

تمكن رجال امن الجهراء من ضبط مصنع خمور محلية الصنع في منطقة الصليبية يديره شخص من المقيمين بصورة غير قانونية ويعاونه شخصان من جنسية آسيوية وتم احالتهم مع المضبوطات الى الجهات المختصة.
و ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أنه في إطار جهود قطاع الأمن العام لفرض السيطرة الأمنية وضبط المطلوبين والخارجين والمخالفين، تمكن القطاع ممثلاً في مديرية أمن محافظة الجهراء من ضبط مصنع خمور محلية في منطقة الصليبية يديره شخص من المقيمين بصورة غير قانونية ويعاونه شخصان من جنسية آسيوية.
وفي التفاصيل وردت شكاوى عدة إلى مديرية أمن محافظة الجهراء تشي بوجود مصنع خمور في منطقة الصليبية داخل بيت شعبي وبعد الحصول على الإذن القانوني تم تشكيل قوة من قطاع الأمن العام والمباحث الجنائية لمداهمة الموقع، حيث تم ضبط 3 أشخاص أحدهم مقيم بصورة غير قانونية وآسيويين، كما تم العثور على سلاحين ناريين و100 طلقة وعدد من الكراتين بها زجاجات مواد مسكرة جاهزة للبيع ومواد ومعدات لتصنيع الخمور المحلية، كما تم ضبط أدوات تستخدم في أعمال السحر والشعوذة، وتم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.


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