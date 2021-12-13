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قاتلة ابنتها إلى «الجنايات»

مشعل عبدالله
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الإثنين 13 ديسمبر 2021

بعد ان قرر قاضي التجديد استمرار حبس قاتلة ابنتها في عام 2016 واحتفاظها بجثتها داخل حمام الشقة التي تسكنها في منطقة السالمية على ذمة القضية، الا ان النيابة انهت ملف القضية بعد وصول تقرير الطب الشرعي وقررت احالتها الى محكمة الجنايات لتحديد جلسة للنظر فيها.
وقد تواجه المتهمة تهمتي القتل العمد والتستر على جريمة. وتتلخص تفاصيل الواقعة في ان مواطناً في العقد الثاني من عمره تقدم ببلاغ إلى مخفر شرطة السالمية، أفاد خلاله بأنه تشاجر مع والدته بسبب قتلها شقيقته عام 2016 واحتفاظها بجثتها داخل حمام الشقة التي يسكنونها في منطقة السالمية.


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