وطن النهار

تحت رعاية الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح محافظ العاصمة، وبحضور ممثل المحافظ عبدالكريم المهدي مدير إدارة الشؤون الادرية والمالية ورئيس وأعضاء رابطة الاجتماعيين الكويتية وعدد من كبار الشخصيات تم افتتاح معرض تور للمشاريع الصغيرة والاسر المنتجة.

وقد قام الحضور بجولة داخل المعرض واطلعوا على المعروضات والمنتوجات التي تنوعت ما بين اشغال الهاند ميد والملابس ومنتجات التراث بكل أنواعها ومنتجات وأطعمة ومشغولات خرزية، وتضمن المعرض هدايا متنوعة واحتياجات الأسر. وجميع هذه المنتجات من اعمال الفئة الشبابية الكويتية..

وأوضح عبدالكريم المهدي أن الرعاية اتت لدعم ومساندة الأسر المنتجة والفئة الشبابية على تحقيق امنياتهم وطرح تلك الأفكار على أرض الواقع حيث أصبحت هذه الاسر تلعب دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية في الكويت، وعلينا دعم هذا القطاع من الاسر المنتجة وتحويلها لمشاريع ناجحة وقابلة للاستمرار.

وأضاف نحن نثني على الجهود المبذولة والتنظيم الرائع لهذا المعرض.

وأضاف عبدالله الرضوان رئيس رابطة الاجتماعيين الكويتية أن الرابطة من رسالتها وأهدافها تنمية الأسر وتمكين الشباب وتشجيعهم على الإبداعات الشبابية وحثهم على اكتشاف المواهب ودعمها لإبراز المبدعين من الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة خوض تلك التجربة، وزاد نشكر محافظ العاصمة على رعايته الكريمة ودعمه لمثل تلك المشاريع التي تتعلق بالأسرة، كما نشكر عبدالكريم المهدي ممثل معالي محافظ العاصمة على حضوره.

من جانبها شكرت اقبال الصقعبي رئيس اللجنة المنظمة لمعرض تور على الرعاية وعلى الاهتمام من قبل محافظ العاصمة ومن قبل رابطة الاجتماعيين الكويتية، كما شكرت كل الجهات المشاركة في المعرض، وأضافت هذه بداية لأعمال قادمة بإذن الله.

