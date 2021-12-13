«الكشافة»: انطلاق فعاليات الدراسة العملية

وطن النهار

بدأت الدراسة العملية للشارة الخشبية فعالياتها والتي تنظمها جمعية الكشافة الكويتية بالتعاون مع وزارة التربية ممثلةً في المناطق التعليمية تحت رعاية رئيس مجلس ادارة الجمعية النائب الدكتور عبدالله الطريجي وتستمر حتى 18 ديسمبر الحالي.

وقال نائب رئيس جمعية الكشافة الكويتية احمد فرمن في حفل الافتتاح انه يشارك بهذه الدراسة التي تنظمها لجنة تنمية القيادات والحماية من الاذى بالجمعية 24 دارساً من مختلف المناطق التعليمية وهي من الدراسات التي دأبت الجمعية على اقامتها سنوياً مشيراً الى الهدف منها اكساب القادة المعارف والسلوكيات والاتجاهات التربوية من خلال الفرص التدريبية والتطبيقية التي تساعدهم على تنمية معلوماتهم ومهاراتهم الكشفية المختلفة.

واضاف فرمن اننا نعمل على ان يكون جميع القادة مؤهلين كشفياً من خلال الدراسات والدورات التي نقيمها دعياً المشاركين في الدراسة الى الالتزام والتركيز على مايطرح من فعاليات خلال اسبوع الدراسة لكي ينعكس ذلك بالشيء الايجابي عليهم.

