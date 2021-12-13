الشايع: إجراء قرعة الدفعة الأولى لـ «جنوب سعد العبدالله»

وطن النهار

بحضور مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس بدر الوقيان ونائب المدير العام لشؤون التوزيع والتوثيق احمد الهداب ونائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير عمر الرويح قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح امس الاحد باجراء القرعة على الدفعة الاولى من الضاحية الاولى للقسائم الحكومية بمشروع جنوب سعد العبدالله بمساحة 400 م.

وبهذه المناسبة قال وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني شايع الشايع انه نتيجة لتضافر الجهود واجتماعات مكثفة لمجلس الوزراء ومتابعة دقيقة لبرنامج ازالة كل العراقيل وتعاون مختلف الجهات الحكومية للخروج بهذا الانجاز حيث وجه شكره الى سمو رئيس مجلس الوزراء على ما قام به من دور في مجلس الوزراء بخصوص مشروع جنوب سعد العبدالله والشكر موصول للوزراء واعضاء مجلس الامة واعضاء المجلس البلدي وكادر المؤسسة العامة للرعاية الذين لم يدخروا جهدا في تسريع وتيرة التوزيع وتوفير الجهد والوقت على المواطنين لتسليمهم قسائمهم في اسرع وقت ممكن.

وفي الختام هنأ الوزير الشايع المواطنين على استلامهم قسائمهم في قرعة اليوم بمشروع جنوب سعد العبدالله متمنياً لهم دوام التوفيق.

من جانب اخر، أصدرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية 3 قرارات بشأن تشكيل لجان مخصصة للتسلم المبدئي لمشاريع في منطقة غرب عبدالله المبارك، وتشمل المشاريع مخفرا ومركزا صحيا ومبنى إسعاف وسكن إمام ومؤذن للمسجد الجامع.

ولفت القرار الأول إلى تشكيل لجنة استلام مبدئي لمخفر شرطة برئاسة مدير إدارة مشاريع المنطقة الثانية، وعضوية كل من مدير إدارة التخطيط، ومدير إدارة التصميم، ومدير إدارة ضبط الجودة، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، فضلاً عن ممثل وزارة الداخلية ومراقب الأعمال الكهربائية وممثل المهندس بالعقد، إضافة إلى المهندس محمد نهار، موضحاً أن الاجتماع الخاص باللجنة للمعاينة الموقعية 28 الحالي. وذكر القرار الثاني بشأن الاستلام المبدئي لمشروع المركز الصحي ومبنى الإسعاف، أن اللجنة المشكلة ستكون برئاسة مدير إدارة مشاريع المنطقة الثانية، وعضوية كل من مدير إدارة التخطيط، ومدير إدارة التصميم، ومدير إدارة ضبط الجودة، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، فضلاً عن ممثل الصحة ومراقب الأعمال الكهربائية وممثل المهندس بالعقد، إضافة إلى المهندس محمد نهار، مبيناً أن الاجتماع الخاص باللجنة للمعاينة الموقعية 27 الحالي.

