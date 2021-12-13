هديان لـ «نقل مصانع أمغرة» إلى «السالمي»

وطن النهار

يستكمل المجلس البلدي في انعقاده اليوم برئاسة أسامة العتيبي جدول أعمال الجلسة الماضية التي تم رفعها لانسحاب عدد من الأعضاء وعدم اكتمال النصاب، حيث سيناقش المجلس طلب الهيئة العامة للبيئة إنشاء حواجز صخرية وأسمنتية لحماية المنشآت الساحلية من شاطئ قرية المسيلة إلى شاطئ جسر صباح السالم ومنطقة المسيلة قطعتي رقم 6 و 7، كما يبحث طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تحويل مواقف السيارات السطحية التابعة للسوق المركزي رقم «1» إلى مواقف سيارات متعددة الأدوار في منطقة صباح السالم قطعة رقم «9» في محافظة مبارك الكبير. وسيبحث المجلس الاقتراحات المقدمة من الأعضاء منها تحديد مواقع لتجميع الرمال المتراكمة، وتخصيص موقع في كل قطاع لإنشاء فرع تموين بمساحة لا تقل عن 400 متر في مدينة صباح الأحمد، والاستعجال في عمل خدمات منطقة الخيران السكنية وخدمات مدينة صباح الأحمد البحرية. كما سيتناول المجلس الردود المؤجلة على اسئلة الاعضاء ومحاضر لجان المجلس الرئيسة ولجان المحافظات، و طلب وزارة المالية تغيير نشاط الموقع العائد للشركة الكويتية المتحدة للدواجن في منطقة الضجيج، وطلب الهيئة العامة للرياضة تخصيص موقع حلبة جابر الأحمد في منطقة الضجيج في خيطان تخصيص دائم للنادي الكويتي للسيارات والدراجات الآلية. كما سيناقش المجلس توصية اللجنة القانونية والمالية واعتراضها على الاقتراح المقدم بشأن إضافة مادة في لائحة البناء تلزم المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة التي يزيد عدد العاملات بها عن 50 عاملة ويتجاوز عدد العاملين بها عن 200 عامل بإنشاء دور حضانة لها.

من جانب آخر، تقدم عضو المجلس البلدي أحمد هديان بمقترح نقل مصانع منطقة أمغرة الصناعية والتي تقع أمام منطقة سعد العبدالله قطعة 10 إلى منطقة السالمي بعيدا عن الموقع الحالي القريب من المناطق السكنية.

