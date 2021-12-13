«الكويتية للإغاثة» افتتحت 5 مشاريع تعليمية

وطن النهار

افتتحت الجمعية الكويتية للاغاثة وبحضور مسؤولين يمنيين بمحافظة (تعز) خمسة مشاريع في قطاع التعليم شملت إعادة تأهيل وتجهيز كلية الآداب وأربع مدارس ثانوية أخرى.

وقال وكيل محافظة (تعز) رشاد الأكحلي في كلمة له خلال حفل التدشين إن (الكويتية للاغاثة) قامت بترميم هذه المنشآت بعد أن كانت هياكل مدمرة لا تصلح للدراسة مضيفا أن هذا الدعم يأتي امتدادا للدعم الانساني والتنموي الكويتي للشعب اليمني منذ ستينات القرن الماضي والذي لا تزال شواهده قائمة حتى اليوم.

وأشار الأكحلي إلى أن الشعب اليمني لا ينسى الجميل ويقدر عاليا لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا هذا السخاء والعطاء الانساني النبيل في دعم المشاريع الاغاثية والتنموية في مختلف المجالات، لافتا إلى أن المشاريع الكويتية أسهمت بشكل كبير وفاعل في تخفيف معاناة اليمنيين خلال سنوات الحرب الأخيرة. من جانبه قال مدير مكتب التربية والتعليم في (تعز) عبدالواسع شداد إن دعم قطاع التعليم في اليمن ليس غريبا على دولة الكويت التي بنت هذه المدارس قبل عقود وأعادت تأهيلها وصيانتها وافتتاحها اليوم مضيفا أن اثنتين منها بنتهما الكويت عام 1963 إلى جانب 28 مدرسة أخرى بنتها الكويت خلال بضع سنوات في مدينة (تعز) وريفها.

