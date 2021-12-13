«هيئة الاستثمار».. إعادة تقييم الأصول والاستثمارات

مال وأعمال

كشفت مصادر لـ«النهار» عن ان الهيئة العامة للاستثمار تدرس حاليا اعادة تقييم اصولها، لتعظيم قيمتها العادلة، حيث من المتوقع ان تصعد بعشرات المليارات عقب هكذا عملية

فيما تحدثت المصادر عن توجه الهيئة للاستثمار في قطاعات واعدة ذات جدوى استثمارية عالية مثل قطاعات تكنولوجيا المعلومات وشركات الادوية والمستشفيات والامن الغذائي.

وذكرت المصادر ان من بين القطاعات التي حققت عوائد وارباح كبيرة خلال الفترة الماضية قطاع الاستثمار في نظام المدفوعات الرقمية، مؤكدة ان هكذا قطاعات كانت تحقق ارباح بنسب تتراوح بين 30 الى 40 في المئة قبيل الجائحة، وتغير الحال لتحقيق اكثر من 150 في المئة خلال وبعد الجائحة، وهو ما يدعو لاعادة التفكير جديا في انواع وانماط الاستثمار التي تتبعها المؤسسات المالية الكبرى عالميا واقليميا.

وقالت المصادر ان تلك التوجهات تاتي تزامنا مع ما افرزته جائحة «كورونا» من تغيير في اسس وانماط الاستثمارات والتوجهات العالمية والاقليمية نظرا لتغيرات الأنماط المجتمعية والاستهلاكية خلال الجائحة، موضحة ان العديد من المؤسسات العالمية والاقليمية غيرت توجهاتها الاستثمارية عقب الجائحة لتلك القطاعات نظرا للاقبال الجماهيري والاستهلاكي عليها للواقع الملموس للنظم الحياتية والمجتمعية التي افرزتها الجائحة.

ولفتت المصادر الى ان التوجهات المستقبلية التي توضع في الحسبان تركز على البعد عن الأصول الغير مجدية للاستثمار، مشيرة الى ان اصول عدد من الصناديق عالميا واقليما قد تاثر سلبيا بداعيات الضعف الاقتصادي الذي اصاب العالم الفترة الماضية.

بيد ان المصادر عادت وأكدت لـ«النهار» ان تلك التوجهات تنتظر ما تسفر عنه التداعيات الاقتصادية عقب عودة الأمور الى وضعها الطبيعي مع عودة الحياة والبعد عن الاغلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول العالم.

واحتل صندوق «الهيئة العامة للاستثمار» المرتبة الثالثة من حيث اجمالي قيمة الأصول بين اكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

وارتفعت اجمالي اصول «صندوق الأجيال القادمة» الذي تديره «الهيئة العامة للاستثمار» ليسجل مستوى قياسيا بلغ نحو 700 مليار دولار.

ويعد الصندوق السيادي الكويتي صندوق ادخار وطني، وتتركز اكثر من نصف استثماراته في الولايات المتحدة التي شهدت اسواق الأسهم بها ارتفاعات قياسية.

