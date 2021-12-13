4 عوامل سلبية تحبط البورصة

مال وأعمال

للجلسة الثانية على التوالي تواصل البورصة تراجعها ليبلغ المؤشر العام مستوى 7029.6 نقطة بانخفاض 12 نقطة عن جلسة الخميس بنسبة 0.17 في المئة لتتراجع معها القيمة السوقية للبورصة بنحو 70 مليون دينار وبنسبة 0.17 في المئة، لتنخفض من 41.386 مليار دينار الى 41.315 مليار دينار.

وراي محللون لـ«النهار» ان اداء جلسة امس تعتبر امتداداً للأداء المتباين الذي شهدته البورصة خلال الأسبـوع الماضي مع استمـرار التداولات العرضيـة، لافتين الى انه يجب على المتداولين ان تكون هناك مضاربات بكميات قليلة مع الالتزام بتفعيل وقف الخسارة وتوفير قدر كافٍ من الكاش للتعديل في حالة الطوارئ.

وزاد محللون ان هناك 4 عوامل اساسية وراء تراجع الاداء في البورصة ويأتي في مقدمتها:

1 - اسعار النفط ومعدلات التضخم.

2 - امكانية رفع اسعار الفائدة.

3 - المتحور الجديد «أميكرون» ومدى انتشاره وتفاعل التطعيمات الحالية المتوافرة معه ومع معالجته.

4 - ارتفاع التضخم عالميا وارتفاع اسعار السلع وما له من تأثيرات قد تمتد الى ان تكون سببا في تغيير السياسات النقدية للدول.

وقد شهدت وتيرة التداولات تباينا مقارنة مع الجلسة السابقة، لترتفع احجام التداول في جلسة امس بنسبة 23.1 في المئة لتصل الى 350.2 مليون سهم مقابل 284.4 مليون سهم في جلسة الخميس، في المقابل هبطت السيولة بنحو 5.7 في المئة لتصل الى 52.26 مليون دينار بالمقارنة مع 55.4 مليون دينار، وتقلصت الصفقات من 11.5 الف صفقة الى 9.9 آلاف صفقة.

وسجلت مؤشرات 3 قطاعات ارتفاعاً امس بصدارة التكنولوجيا بنمو نسبته 3 في المئة والخدمات المالية بـ 0.53 في المئة، في حين تراجع 10 قطاعات اخرى يتصدرها الخدمات الاستهلاكية بنحو 0.79 في المئة، والطاقة بنحو 0.77 في المئة.

وجاء سهم «الأولى» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع قدره 9.68 في المئة، تلاه سهم جي اف اتش بنمو 6.06 في المئة، بينما تصدر سهم «الاعادة» القائمة الحمراء متراجعاً 4.93 في المئة، تلاه سهم فجيرة بنحو 4.76 في المئة.

وتصدر سهم «جي اف اتش» نشاط التداول بالبورصة على جميع المستويات بأحجام بلغت 138.18 مليون سهم، وذلك من خلال تنفيذ 1902 صفقة، حققت سيولة بقيمة 14.28 مليون دينار، ليرتفع السهم عند الاغلاق بنسبة 6.06 في المئة.

