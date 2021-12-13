عقود الخدمات الاستشارية.. الحد الأدنى وللضرورة فقط

مال وأعمال

تقييم وتدقيق شامل تجريه الجهات الحكومية على عقود الخدمات الاستشارية في كل الجهات، هذا ما اكدته مصادر معنية لـ«النهار»، مشيرة الى ان هكذا توجه يأتي في ظل ترشيد الانفاق الحكومي ووقف الهدر في بنود النفقات التي تعاني ترهلاً وانفاقاً غير مبرر على تلك العقود.

ولفتت المصادر ان هناك عقوداً استشارية كلفت المال العام مئات الملايين على مدى سنوات طويلة ولم تجد لها مكاناً على ارض الواقع او عادت بالنفع على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي. وقالت «هناك الكثير من العقود الاستشارية امتلأت بها الشركات والجهات الحكومية وزاد اداءها سوءاً وأنفق عليها مئات الملايين، مضيفة بعض العقود كانت مكررة وكانت باباً للفساد والمحسوبية. وأشارت الى ان تراجع الايرادات النفطية وتداعيات جائحة كورونا، كانت سبباً رئيساً في المراجعة الحكومية الشاملة لتلك العقود والاستغناء عن غير الضروري منها، مع التركيز على الأولويات الاستراتيجية التي تستهدف الحكومة تحقيقها وفقاً لرؤية 2035 وركائزها التنموية الرامية لتحقيق استدامة المالية العامة والاقتصاد. ولفتت ان التركيز على الأولويات ستكون المعيار الرئيس لانتقاء العقود الاستشارية التي سيتم الاستعانة بها، مشيرة الى ان تنويع مصادر الدخل وتشجيع القطاع الخاص في الأداء الاقتصادي ودعم روح الابتكار والريادة وتنشيط دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة القدرة الصناعية ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد والعمل على ايجاد حلول تتوافق مع المتغيرات الاقليمية والمحلية والعالمية من بين الأولويات العامة الرئيسة.

