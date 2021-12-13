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مال وأعمال

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إعادة تسعير مرتقبة للكهرباء والماء

عمان: 1.5 مليار ريال العجز المقدر لـ 2022


قال وزير المالية العماني اثناء اللقاء الاعلامي لموازنة السلطنة لعام 2022 ان العجز المقدر لعام 2022 سيبلغ نحو 1.5 مليار ريال عُماني، وذلك على اساس سعر برميل النفط عند 50 دولارا. هذا وأضاف الوزير ان كلفة سداد اقساط القروض الحكومية في العام القادم من المتوقع ان تبلغ نحو 2.7 مليار ريال عماني. وستعمل الحكومة على اعادة دراسة تسعير خدمات الكهرباء والمياه في سلطنة عمان وسيتم الاعلان عنها لاحقاً وفيما يتعلق بمستوى الدين العام فمن المتوقع ان يشكل ما نسبته 75 في المئة الى الناتج المحلي الاجمالي وهو اقل مما كان متوقعاً بنحو 86 في المئة. حجم الانفاق العام المقدر يبلغ نحو 12.1 مليار ريال عُماني، بنسبة زيادة قدرها 2 في المئة عما هو متوقع انفاقه بنهاية هذا العام ويشمل ذلك كلفة خدمة الدين العام البالغة نحو 1.3 مليار ريال عماني. وقدر اجمالي الايرادات العامة للدولة بنحو 10.58 مليارات ريال عُماني، بزيادة قدرها 6 في المئة عما هو متوقع تحصيله بنهاية عام 2021، وتمثـل ايرادات النفط والغاز 68 في المئة من جملة الايرادات، في حين تمثل الايرادات غير النفطية ما نسبته 32 في المئة.


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