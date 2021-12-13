قطاع البناء البريطاني سجل أكبر تراجع

مال وأعمال

بقي النمو في المملكة المتحدة عند نسبة 0.1 في المئة في اكتوبر بعدما تباطأ في الفصل الثالث من السنة، حتى قبل ان تظهر تداعيات انتشار المتحورة اوميكرون من فيروس كورونا، تحت وقع مشكلات سلاسل الامداد التي انعكست على بعض القطاعات الاقتصادية، في الوقت الذي يبدو فيه ان تراجع الزخم الاقتصادي صار امرا حتميا، في ظل القيود الجديدة للسيطرة على السلالة المتحورة من فيروس كورونا في البلاد.

واجه اجمالي الناتج الداخلي تراجعا في نشاط قطاع البناء حجب تماما انتعاش الخدمات، بحسب ما اوضح مكتب الاحصاءات الوطني الجمعة في تقريره الشهري. وكان اجمالي الناتج الداخلي البريطاني تقدم بنسبة 1.3 في المئة في مجمل الربع الثالث. ويبقى النشاط الاقتصادي الاجمالي ادنى بـ0.5 في المئة من مستواه قبل تفشي وباء «كوفيد - 19».

