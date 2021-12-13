«بيتك تكافل» أفضل شركة تأمين تكافلي عالمياً

مال وأعمال

حازت شركة بيتك للتأمين التكافلي «بيتك تكافل» جائزة أفضل شركة تأمين تكافلي في العالم لعام 2021 من مجموعة «جلوبل فايننس» العالمية، تقديرا لأداء الشركة ودورها في سوق التأمين التكافلي محليا وعالميا، وتميز وتنوع خدماتها ومنتجاتها بالإضافة الى التقنية التي تضيفها على أعمالها وتميزها عن منافسيها.

وقال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي فى شركة «بيتك تكافل» قتيبة النصف فى تصريح صحافى، بان الجائزة تؤكد نجاح خطط العمل القائمة على استراتيجية واضحة تستهدف ترسيخ مكانة الشركة في السوق المحلي وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات التأمينية بأعلى وأرقى المعايير العالمية من خلال كوادر بشرية مدربة ومؤهلة، مع تطوير وسائل وأدوات تقنية تساعد العملاء على الاستفادة من خدمات الشركة في أي وقت ومكان يناسبهم.

وأكد النصف أن شركة «بيتك تكافل» استطاعت ان تؤكد وجودها فى قطاعات تأمينية جديدة حققت فيها نجاحا كبيرا، أهمها ثقة كبرى الشركات حيث إن بيتك تكافل أصبحت الاختيار الأول لتأمين على موظفيهم وممتلكاتهم ومعداتهم ونعتبر الاختيار الأول من بين شركات التأمين وذلك بفضل ثقة عملائنا بنا. بالإضافة إلى التأمينات الفردية مثل التأمين على المنازل، تأمين على السفر، تأمين السيارات الشامل وغيرها من المجالات التي قامت في الأصل على استقصاء آراء العملاء، ضمن جهود مستمرة للتواصل معهم عبر المشاركة بالمعارض واللقاءات المباشرة، حيث تبادر الشركة الى هيكلة وتقديم كل ما يتاح من خدمات وفق أفضل المعايير والمقاييس العالمية والضوابط الشرعية، ما أسهم في تعزيز الحصة السوقية للشركة، وتعزيز قدراتها التنافسية والمهارات والطاقات البشرية من العاملين فيها خاصة من العنصر الوطني.

واشار الى ان سياسة الاعتماد على الأنظمة والمنتجات التقنية متواصلة وتزداد توسعا بعد ما لمسته الشركة من اهتمام وإقبال من العملاء على هذه الخدمات التي تحظى بمعايير الثقة والأمان والسهولة والمرونة، وذلك بعد توفير البنية الأساسية من الأنظمة والتطبيقات التكنولوجية التي تجعل الشركة الأقرب الى عملائها والأكثر خدمات من حيث العدد، والأفضل من حيث التنوع والملائمة لاحتياجات الفرد والأسرة والشركات والمؤسسات والمشاريع الكبرى، مؤكدا الحرص الدائم على مواصلة سياسة التطوير والارتقاء بمستوى الخدمــة وفق المعايير العالمية .

