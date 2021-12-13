برقان رعى يوم محافظة «الأحمدي» الثالث «إبداعات وهمم»

مال وأعمال

اختتم بنك برقان رعايته لفعاليات يوم محافظة الأحمدي الثالث للوفاء لذوي الإعاقة الذي عقد في الحادي عشر من ديسمبر الحالي تحت شعار «إبداعات وهمم»، وذلك مواكبة للاحتفال باليوم العالمي الذي خصصته الأمم المتحدة لذوي الاعاقة ويقع في الثالث من ديسمبر من كل عام. وقد أقيمت فعاليات اليوم الاحتفالي في مجمع «كويت ماجيك»، تحت رعاية وحضور الشيخ فواز خالد الحمد الصباح، محافظ الأحمدي، وممثلين عن بنك برقان.

وحول الرعاية أعربت حصة حسين النجادة، مديرة العلاقات العامة في بنك برقان، قائلة: «نحن سعداء بالاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي خصصته الأمم المتحدة منذ عام 1992 من أجل دعم تلك الفئة وضمان حقوقهم، إلى جانب زيادة الوعي بأهمية إدماجهم في الحياة الاجتماعية، وتمكينهم من أجل تحقيق التنمية المستدامة. إن دعم ذوي الإعاقة يندرج ضمن أولويات استراتيجيتنا للمسؤولية الاجتماعية، وانطلاقاً من إيماننا المطلق بحقوقهم، فإن بنك برقان كان ومازال من أكبر الداعمين لهذه الفئة لعزيمتهم وإصرارهم على تحدي إعاقتهم والقيام بإنجازات متميزة في شتى المجالات. كما يفتخر البنك لكونه سبّاقاً في رعاية فعالياتهم واحتفالاتهم، حيث لا يتوانى عن بذل جميع الوسائل الفعالة لتمكينهم من لعب دور محوري في المجتمع الكويتي». وصرح مدير إدارة المكتب الفني بالمحافظة والمشرف على الملتقى ابراهيم الفودري قائلاً: «يسرنا عقد النسخة الثالثة من فعاليات يوم محافظة الأحمدي الثالث للوفاء لذوي الإعاقة والتي تندرج ضمن المشروع التنموي الذي تقوده المحافظة تحت شعار «محافظتي أجمل».

نحن نؤمن بأهمية ممارسة المسؤولية المجتمعية على أكمل وجه وضرورة دمج أبنائنا وبناتنا من ذوي الاعاقة في المجتمع وممتنين للمشاركة الفاعلة التي تشهدها الفعالية من جميع الجهات سواء المختصة بذوي الإعاقة أو المؤسسات التابعة للقطاعين العام والخاص».

