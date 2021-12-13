«إنوفست» و«سمو القابضة» تطوران «منتجع دانات»

مال وأعمال

كشفت شركة انوفست أمس عن توقيع إحدى شركات المجموعة لاتفاقية تطوير منتجع دانات حيث تم توقيع اتفاقية التطوير بين الشركة الاولى الخليجية للعقار وشركة سمو القابضة، وهي شركة تطوير كبيرة مقرها بالمملكة العربية السعودية. يذكر أن شركة انوفست هي مستثمر رئيسي في شركة الاولى الخليجية للعقار المالك لأرض منتجع الدانات. أقيم حفل التوقيع في مقر شركة سمو القابضة في الخبر بالمملكة العربية السعودية وحضره عايض بن فرحان القحطاني رئيس مجلس إدارة سمو القابضة، , سعيد النهدي الرئيس التنفيذي لشركة سمو القابضة، ورئيس مجلس إدارة الشركة الاولى الخليجية للعقار د. عبد العزيز الدخيل و عبد العزيز السند عضو مجلس إدارة الشركة الأولى الخليجية للعقار، كما حضر حفل التوقيع كل من ياسر الجار الرئيس التنفيذي لشركة إنوفست و طلال الملا رئيس الاستثمار بشركة إنوفست.

يذكر أن الاتفاقية المشار لها ستتطلب تجريف المساحات الأولية لمنتجع دانات وتطوير أعمال البنية التحتية الكاملة، مما سيؤمن وفرة من المبيعات والتسويق في المنطقة. ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ الاتفاقية، التي تبلغ قيمة مبيعاتها المقدرة بـ 820 مليون ريال سعودي، ما يقرب من 36 شهرا قبل التسليم النهائي للأعمال، وستكون نقطة الانطلاق لإنشاء منتجع دانات كوجهة سكنية وسياحية فاخره تتألف من فيلات وشقق بالإضافة إلى إقامة فندقية ومجموعة كاملة من الخدمات الترفيهية والبحرية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة سمو القابضة عايض القحطاني: «إن مشروع دانات سيفي بالوعد الذي قطعناه على أنفسنا بأن نكون مستثمرا مسؤولا في الازدهار الوطني للمملكة بما يتماشى مع رؤية 2030. ولتحقيق هذه الغاية، فإننا ننظر إلى منتجع دانات على أنه فرصة متعددة الأوجه للنمو ليس فقط في المساحات السكنية والتجارية ولكن في إنشاء شاطئ نصف القمر كوجهة سياحية وترفيهية رئيسية قادرة على استقطاب الزوار والمستثمرين الإقليميين والدوليين على حد سواء».

وفي تعليق له قال د. عبدالعزيز الدخيل رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى الخليجية للعقار وعضو مجلس إدارة شركة إنوفست «نحن وبالنظر إلى خطط التطوير التي تتم في الوقت المناسب داخل منتجع دانات، نبدي ارتياحنا العميق إزاء هذه الخطوة، خصوصا أنها تمثل فرصة كبيرة وسانحة لملاك الشركة الأولى الخليجية للعقار. على الرغم من التأثير الكبير لقطاع السياحة في جميع أنحاء العالم الذي سببته الجائحة ورغم كل ذلك فقد بدأت في الظهور أمارات الانتعاش الاقتصادي، وقد وضعت المملكة العربية السعودية نفسها كقوة عالمية ذات توجه نحو مشاريع تنموية سياحية فاخرة وضخمة قيد التنفيذ».

وصرح عبدالعزيز السند عضو مجلس إدارة الشركة الأولى الخليجية للعقار وعضو مجلس إدارة شركة انوفست قائلاً «اتفاقيتنا مع شركة سمو القابضة تفتح للشركة الاولى الخليجية للعقار ومجموعة إنوفست المجال لتطوير وتفعيل الإمكانات الهائلة ضمن منتجع دانات».

