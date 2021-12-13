مجموعة العايش دشَّنت فرع «الري»

مال وأعمال

أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة العايش عيد بن فلاح العايش ان المجموعة لن تدخر أي جهد لدعم رواد البر والصيد والتخييم، عبر توفير أحدث الوسائل والأدوات التي تساعدهم على الاستمتاع بهواياتهم، كاشفا عن التوجه خلال الفترة المقبلة لدى المجموعة للانفتاح خارج الكويت وفتح فروع عدة بدول مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك خلال افتتاح الفرع الرابع للمجموعة بمنطقة الري، حيث أبدى الجميع خلال جولاتهم داخل السوق، اعجابا شديدا بالتنوع الكبير للمنتجات والتحديث المستمر للمعروضات.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة العايش عيد بن فلاح العايش ان السوق الجديد يقع بمنطقة الري على مساحة 2500 متر ويتألف من ثلاثة طوابق، حيث يضم السرداب مجموعة التحف والأجهزة الكهربائية والأواني المنزلية وأواني الطهي، بينما يضم الطابق الأرضي جميع المنتجات الخاصة بالبر والتخييم اضافة الى المنتجات الغذائية، ويأتي الطابق الاول ليزخر بمنتجات الصيد والخيام والحداقة والصقارين.

