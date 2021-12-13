مصر: الانضمام لمؤشر «JP Morgan» بنهاية يناير 2022

مال وأعمال

أعلن وزير المالية المصري، استعداد بلاده للانضمام رسميًا إلى مؤشر JP Morgan للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارا من نهاية الشهر المقبل، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارا بقيمة إجمالية حوالى 26 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.85 % بما يمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية. وأشارت مستشارة نائب وزير المالية، نيفين منصور، إلى أنه سيتم أيضًا انضمام مصر لمؤشر JP Morgan المختص بالبيئة والحوكمة بنهاية يناير 2022، استنادًا إلى طرح السندات الخضراء في أكتوبر 2020، وسوف تصبح نسبة مصر في هذا المؤشر 1.18 %.

