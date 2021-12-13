السرحان: «KIB» يدعم ويحتضن الأفكار الريادية والمشاريع الصغيرة

مال وأعمال

يواصل بنك الكويت الدولي «KIB» مشاركاته المجتمعية تحت شعاره المؤسسي «بنك للحياة»، حيث قام مجدداً برعاية مهرجان Food Buzz لمشروعات الأطعمة والمشروبات الصغيرة، والذي انطلق خلال شهر نوفمبر الماضي في فندق الراية، ممتداً على مدار أربعة أشهر متوالية ليومين من كل شهر.

وخلال أيام المهرجان وحتى نهايته، سيقوم KIB بإقامة جناح خاص به بضم سلسلة من الألعاب والمسابقات المسلية، مع سحوبات وجوائز وهدايا متعددة.

وفي هذا السياق، صرح مدير الاتصال الخارجي لوحدة الاتصال المؤسسي في KIB، فهد السرحان: «لقد حرصنا من خلال المشاركة في هذا الحدث على أن نكون متواجدين فيه وعلى الاندماج والتفاعل مع زواره، وذلك ضمن إطار برنامجنا المتميز والخاص بالمشاركة المجتمعية، الذي نسعى من خلاله إلى تعزيز روح الترابط الاجتماعي وإضافة قيمة إنسانية تجمع بيننا وبين المجتمع الذي نخدمه».

أما بالنسبة لرعاية KIB الرئيسية لمهرجان Food Buzz، أكد السرحان أنها جاءت كجزء من نهجه المجتمعي والاستراتيجي لدعم واحتضان الأفكار الريادية والمشاريع الكويتية الصغيرة، وإتاحة مثل هذه الفرص الناجحة أمامها لتسويق خدماتها وبيع منتجاتها المحلية، مشيراً إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت بشكل عام تمثل أهمية بالغة في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعمها يصب في مصلحة الوطن من حيث توفير فرص العمل المختلفة للشباب الكويتي. كما لفت إلى الدور المهم والفعال الذي يلعبه القطاع الخاص في تحفيز المبادرين على الابتكار والابداع وتطوير أعمالهم بشكل مستدام بما فيه خدمة المجتمع الكويتي والاقتصاد المحلي اليوم وفي المستقبل.

وفي ختام تصريحه، نوه السرحان إلى مدى استعداد KIB لدعم مثل هذه الفعاليات الموجهة نحو تشجيع الطاقات والمواهب الكويتية، فتمكينها يأتي ضمن أبرز عناصر برنامج البنك الرائد والواسع النطاق للمسؤولية الاجتماعية، والذي يضم بين جنباته مجموعة متنوعة من المبادرات والأنشطة التي يقوم KIB بإعدادها وتنظيمها كل عام للمساهمة في تطوير وتنمية كافة شرائح المجتمع.

